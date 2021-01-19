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Tartışan hasta yakınlarına müdahale eden güvenlik görevlisi bıçaklandı

Karaman'da meydana gelen olayda hastanede bulunan hasta yakınları arasındaki arbedeyi engellemeye çalışan güvenlik görevlisi bıçaklanarak yaralandı.

19 Ocak 2021 Salı 23:00
Tartışan hasta yakınlarına müdahale eden güvenlik görevlisi bıçaklandı
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Karaman merkezde kendini kriz geçirip kendini yaralayan bir kişi sağlık personeli tarafından ildeki eğitim araştırma hastanesi kaldıırıldı ve tedavi altına alındı. Bu esnada kriz geçiren kişinin aile yakınları hastaneye geldi ve beklerken kendi aralarında tartışa çıktı. Çıkan arbedeyi gören güvenlik güçleri olaya karışanları dışarı çıkarmak istedi. Bu esnada olay yerinde bulunan E.U özel güvenlik personeline saldırdı ve kafasıyla vurdu. Kendisini engelllemek isteyen bir personeli ise yanında getirdiği bıçağını çekerek bacağından yaralandı.

İsmi Abdullah Sağtürk olan güvenlik personeline hemen ilk müdahala yapılarak tedavi altına alındı. Üzücü olaydan sonra tedavi gören Sağtürk'ün hastanenin başhekimi bizzat yanına giderek detaylı bilgi aldı ve geçmiş dileklerini iletti.

 

Bıçakla yaralanan güvenlik görevlisi Sağtürk, acil servise 3 kişini geldiğini ve birisinin elini yaraladığını gördüğünü söyledi. Daha sonra olay yerinde bulunan bayan ile tartıştıklarını gördüklerinde onları dışarı çıkarmak istediklerini anlattı. Sağtürk bu olaydan sonra kendilerine küfür edildiğini ve çıkan arbedede bıçağı bacağına saplatıklarını ifade eeti.

Olayları inceleyen polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 19.01.2021 23:00
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Anahtar Kelimeler:
KaramanBıçaklama Olayı
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