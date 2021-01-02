Tarlasını temizleyen çiftçi, Roma dönemine ait mezarlık buldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir çiftçi, traktörüyle tarlasını temizlerken Roma dönemine ait mezarlık buldu. Ayan köyünde yaşayan Remzi Gürel, traktörünün tekeri çukura düşünce tekerini çıkarmaya çalışırken büyük bir buluşa imza attı.

Roma dönemine ait mezarlık buldu

Çukurun olduğu yerdeki taşları temizleyen Gürel, çok sayıda kemikle karşılaşınca şaşkına döndü. Gürel, durumu Tokat Müze Müdürlüğü’ne haber verdi. Bölgeye gelen ekipler tarlada inceleme başlatırken, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen mezar alanı koruma altına alındı.

Muhabirlere konu ile ilgili açıklama yapan Gürel, taşı kaldırdıktan sonra çukurun genişlediğini ve 7-8 metre uzunluğunda bir tünel gördüğünü söyledi. Tünelin içerisinde onlarca kafatası olduğunu söyleyen Gürel, hemen jandarma ekiplerine haber verdiğini aktardı.