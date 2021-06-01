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Tarlasını sularken ceset ile karşılaştı

Malatya'da bir çiftçi tarlasına sularken ceset buldu. Olay yerine gelen ekipler bulunan cesedin yeni olmadığı ve bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

01 Haziran 2021 Salı 18:31
Tarlasını sularken ceset ile karşılaştı
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Malatya’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Darende İlçesi Yenice mahallesinde sabah saatlerinde tarlasını sulamak isteyen için bahçesine giden M.G., tarlasında bulunan kanalı temizleyeceği sırada kanalın içinde bir erkek cesedi ile karşılaştı. Gördüğü ceset karşısında dehşete kapılan çiftçi hemen durumu Jandarmaya bildirdi.

CESET ÇÜRÜDÜĞÜ İÇİN KİMLİK TESPİTİ YAPILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ceset çürüdüğü için kimlik tespiti yapamadı. Kimliği belirlenemeyen kişi için DNA testi yapılarak cesedin kime ait olduğu belirlenecek. Ceset kişinin neden öldüğünün belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Diğer yandan cesedin 20 gün önce aynı mahallede kaybolan ve Yenice Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ö.Y. olabileceği tahminler arasında. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.


Son Güncelleme: 01.06.2021 18:31
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Anahtar Kelimeler:
MalatyaCeset
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