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Tarlada bulduğu taşın, 'Gök taşı' olduğunu iddia etti

33 yaşındaki Güven Kılıç adlı bir kişi Ardahan’da bulunan tarlasında siyah bir taş bulduğunu söyledi. Bulduğu taşın bir ‘Gök Taşı’ olduğunu iddia ederek incelenmesini istedi

04 Ekim 2020 Pazar 00:20
Tarlada bulduğu taşın, 'Gök taşı' olduğunu iddia etti
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Ardahan’da ikamet eden Güven Kılıç köyünde bulunan tarlasını süreme işlemi yaparken parlak bir taş dikkatini çekiyor. Parlayan taşın yanına geldiğinde taşın çok sıcak olduğunu gören ve yanında bulunan suyu taşa dökerek taşı soğuttuğunu söyleyerek taşı 20 dakikada ancak soğuduğunu belirtti. Taşı evine götürerek inceleyen Kılıç bu taşın göktaşı olduğunu iddia etti.


Mıknatısı kuvvetli bir şekilde tutuyor

Bulduğunda taşın parlıyor olması ve ışıklar saçması göktaşı olma olasılığını arttırırken mıknatışı çok kuvvetli çektiğini iddia eden Kılıç su döküp soğuttuktan sonra silince oksitlenme olduğunu söylerken mıknatıs deneyi yaparak bulduğu taşın göktaşı olduğu konusunda iddialarını sürdürdü. 



Son Güncelleme: 04.10.2020 00:20
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Anahtar Kelimeler:
GöktaşıArdahan
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