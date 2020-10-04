Tarlada bulduğu taşın, 'Gök taşı' olduğunu iddia etti

Ardahan’da ikamet eden Güven Kılıç köyünde bulunan tarlasını süreme işlemi yaparken parlak bir taş dikkatini çekiyor. Parlayan taşın yanına geldiğinde taşın çok sıcak olduğunu gören ve yanında bulunan suyu taşa dökerek taşı soğuttuğunu söyleyerek taşı 20 dakikada ancak soğuduğunu belirtti. Taşı evine götürerek inceleyen Kılıç bu taşın göktaşı olduğunu iddia etti.

Mıknatısı kuvvetli bir şekilde tutuyor

Bulduğunda taşın parlıyor olması ve ışıklar saçması göktaşı olma olasılığını arttırırken mıknatışı çok kuvvetli çektiğini iddia eden Kılıç su döküp soğuttuktan sonra silince oksitlenme olduğunu söylerken mıknatıs deneyi yaparak bulduğu taşın göktaşı olduğu konusunda iddialarını sürdürdü.

