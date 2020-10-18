Tarlada akıl almaz ölüm. Herkes kalp krizi zannetti ama ölüm sebebi elektrik akımı çıktı

Kalp krizi sanılan ama öyle olmadığı olay Gaziantep İslahiye'de meydana geldi.

İlçede fıstık toplamak için tarlaya giden 48 yaşındaki Erhan T, isimli vatandaş bir süre iş yaptıktan sonra traktör üzerindeylen aniden yere yığıldı.

KALP KRİZİ SANILDI

AKIMA KAPILMIŞ

Erhan T.'yi gören komşuları talihsiz adamın kalp krizi geçirdiğini tahmin etti ve durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine hemen gelen 112 ekipleri Erhan T.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hemen devlet hastanesine kaldırdı. Ancak talihsiz adam tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Yapılan incelemeden sonra tarlada hasat yapan 48 yaşındaki Erhan T'nin traktörü ile tarladan geçen ve sarkmış halde duran yüksek gerilim hattının altından geçtiği sırada bir anlık dikkatsizliği sonucu akıma kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Erhan T.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri üzücü olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.