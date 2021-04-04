Tarlada acı son!

Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Turlu Mahallesi’nde yaşayan Gaziantep’te yaşayan ve pazarcılık işiyle uğraşana 50 yaşındaki Bayram A. iddialara göre sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek Nizip Turlu Mahallesi’ndeki tarlasına çalışmaya gitti. Tarlasında bir süre is yaptıktan sonra ateş yakarak çay demlemek isteyen Bayram A . bir anda yere yığıldı. Çevreden geçen kişiler komşuları Bayram A. adlı kişinin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını farkederek durumda bir anarmallık olduğunu düşünerek durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ve sağlık görevlileri yaptıkları ilk incelemede Bayram A. adlı kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Bayram A.’nın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere akrabalarına teslim edildi. Bayram A.’nın ani ölümü akrabalarını derin bir üzüntüye boğarken yaşanan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.