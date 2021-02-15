Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları nelerdir?

En az lise mezunu olan ve KPSS şartı ile 2347 personeli işe alacağını duyuran Tarım ve Orman Bakanlığı , başvuracak kişilerin KPSS’den en az 50 puan almaları gerektiğini de duyurdu.

Ortaöğretim mezunları KPSSP94, ön lisans mezunları KPSSP93 ve lise mezunlarının KPSSP3 puan türü üzerinden değerlendirilecek.

BAŞVURU TARİHLERİ VE ÜCRETİ

Gerekli şartları sağlayan kişiler, 21 Ocak 2021 ve 27 Ocak 2021 tarihlerinde başvuru yapabilecekler. Başvuru yapabilmek için 20 TL yatırmak gerekmektedir.

ALIM ŞARTLARI NELERDİR?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na uygun olmak gerekmektedir. SGK’dan emekli aylığı veya başka herhangi bir gelir alan kişiler ve 65 yaşını dolduran kişiler başvuruda bulunamamaktadır. Yerleştirilecek olan pozisyona uygun olmak gerekmektedir. Tüm şartları sağlayan kişiler gereken belgeleri hazırlayarak kurumlara başvuruda bulunabilirler.