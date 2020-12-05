İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı!
Son Dakika
Türkiye'de herkes evine kapandı! 56...
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine girdi! Çok sayıda kişi yaralandı
Son Dakika
Diyarbakır'da aileler taşlı sopalı birbirine...
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili flaş açıklama!
Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu'dan sokağa çıkma...
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama: Hiçbir yan etkisini görmedim
Yerli aşı gönüllüsünden flaş açıklama:...

Tarım ve Orman Bakanlığı mülakat şartsız 826 personel alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, bakanlık taşra teşkilatına mülakat şartsız 826 personel alınacağını açıkladı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 22:12
Tarım ve Orman Bakanlığı mülakat şartsız 826 personel alacak
Takip Et:

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 826 kadrolu tarım işçisinin istihdam edileceğini açıkladı. Bakanlık taşra teşkilatında 826 kadrolu işçinin alınacağını müjdeledi. Pakdemirli, yapılacak alımların İŞKUR’da gerekli şartları taşıyanlar arasından kura ile belirleneceğini açıklayarak ‘’alımda mülakat olmayacak’’ dedi.

İŞKUR üzerinden 826 istihdam müjdesi

Bakan Pakdemirli, alımı gerçekleşecek 826 işçinin İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kurayla belirleneceğini duyurdu. Yapılacak alımlarda mülakat olmayacağının işaret edildiği açıklamada merkez ve taşra birimlerine;

OGM’ye 6 bin 90,

DSİ’ye 535,

Meteorolojiye 100,

TMO’ya 231,

ÇAYKUR’a 911,

TİGEM’e 496,

Tarım Kredi Kooperatifine 810,

ESK’ya 115 personel alımı gerçekleştirildiği belirtildi.



Son Güncelleme: 05.12.2020 22:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman Bakanlığı IstihdamTarım Bakanlığı Personel Alım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şanlıurfa'da feci ölüm! Mısır tarlasında alevlerin arasında kalan çocuk öldü
Şanlıurfa'da feci ölüm! Mısır tarlasında alevlerin arasında kalan çocuk öldü
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde kavga: 1 ölü
İzmir'de sokağa çıkma kısıtlaması olduğu saatlerde kavga: 1 ölü
Aydın'da kan donduran olay! Parkın demirlerine asılı ceset bulundu
Aydın'da kan donduran olay! Parkın demirlerine asılı ceset bulundu
ŞOK marketler 5 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
ŞOK marketler 5 Aralık aktüel ürünler kataloğu belli oldu!
Audi 2021 model Q3 özelliklerini duyurdu
Audi 2021 model Q3 özelliklerini duyurdu
Yangın mahalleliyi sokağa döktü! Sosyal mesafe unutuldu
Yangın mahalleliyi sokağa döktü! Sosyal mesafe unutuldu

Popüler Haberler

2020-2021 Yılında Esnafa Verilecek Olan Hibe Desteği
Öğretmen dizisi final mi yapıyor, bitecek mi? Öğretmen dizisi final tarihi belli oldu mu?
Tövbeler Olsun dizisi Eda kimdir? Gaye Turgut Evin'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
Arıza dizisi Derya kimdir? Hazal Benli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Tövbeler Olsun dizisi Öpücük Enişte kimdir? Hasan Kaçan yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Rasim karakterini kim canlandırıyor? Uygar Özçelik biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Canan Atalay yaşı ve oynadığı diziler
Arıza dizisi Burak kimdir? Olgun Toker kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Maria ile Mustafa dizisi Eda kimdir? Gerçek adı ne? Canan Atalay oynadığı diziler
Kanalların yayın akışları 27 Ekim Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Yeni Hayat Berna kimdir? Gerçek adı nedir? Övül Özbay hakkında bilgiler
Kamu bankaları konut kredilerine ne kadar masraf uyguluyor? 0.64 faizle konut kredisi hesaplama
Yaparsın Aşkım yarışmasında arabayı kim kazandı? 25 Temmuz arabayı kazananlar
Masterchef köpoğlu tarifi ve malzemeleri
Kefaret dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Kefaret dizisi oyuncu kadrosu
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun (Leyla Feray) kimdir?
Süt parası hangi kurumdan alınır, süt parası hesaba yatar mı? 2020
Bugün kimin maçı var? TV 6 Aralık 2020 Pazar canlı maç yayın saatleri
Menajerimi Ara Emrah kimdir? Toprak Can Adıgüzel hakkında bilgiler
Tövbeler Olsun Nazmiye Horanta kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Seda Türkmen kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.