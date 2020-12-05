Tarım ve Orman Bakanlığı mülakat şartsız 826 personel alacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 826 kadrolu tarım işçisinin istihdam edileceğini açıkladı. Bakanlık taşra teşkilatında 826 kadrolu işçinin alınacağını müjdeledi. Pakdemirli, yapılacak alımların İŞKUR’da gerekli şartları taşıyanlar arasından kura ile belirleneceğini açıklayarak ‘’alımda mülakat olmayacak’’ dedi.
İŞKUR üzerinden 826 istihdam müjdesi
Bakan Pakdemirli, alımı gerçekleşecek 826 işçinin İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kurayla belirleneceğini duyurdu. Yapılacak alımlarda mülakat olmayacağının işaret edildiği açıklamada merkez ve taşra birimlerine;
OGM’ye 6 bin 90,
DSİ’ye 535,
TMO’ya 231,
ÇAYKUR’a 911,
TİGEM’e 496,
Tarım Kredi Kooperatifine 810,
ESK’ya 115 personel alımı gerçekleştirildiği belirtildi.