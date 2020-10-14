Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak!

İŞKUR devlet kurumlarında açılan pozisyonlar için personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamalar ile birlikte İŞKUR Tarım Bakanlığında ki personel eksikliğini giderebilmek için yeni personel alım ilanlarını açtı.
Tarım Bakanlığı İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak
Bakanlık tarafından belirlenen alanlarda alımlar yapılacağı belirtilirken kişilerin İŞKUR üzerinden başvuru yapabilmeleri için öncelikle belirlenen şartları yerine getiriyor olmaları gerekiyor. Bakanlık tarafından belirlenen şartların sağlanması durumunda başvuru yapabilecek olan vatandaşların sonuçları değerlendirilerek kadro verilmeye başlanacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için belirlenen şartlar nelerdir?
- 18 yaşından büyük olmak
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Kamu haklarından mahrum olmamış olmak
- Herhangi bir nedene bağlı olarak suç işlemiş ve bu suçtan dolayı herhangi bir mahkumiyet yaşamamış olmak
- Milli Güvenlik Kurulu tarafından belirlenmiş, devletin güvenliğine karşı faaliyet gösteren yapı, oluşum ve gruplar ya da terör örgütleri ile herhangi bir ilişkisi bulunmamak
- Askerlik ile ilişiği kalmamış olmak, askerlik görevini tamamlamış ya da muaf olmak
- Adayların çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmaması
- En az lise ve dengi bir okuldan mezun olmuş olmak
Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuruları nasıl yapılır?
- Tarım Bakanlığı İŞKUR Üzerinden Personel Alım başvurusu yapacak adaylar ilan yayımlandıktan itibaren 5 gün içerisinde esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden ya da ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapabilirler.
- İntenet sitesi üzerinden yapılan başvurularda intenet sitesine girdikten sonra ‘İş Arayan’ bölümüne tıklanarak T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.
- Tarım Bakanlığı İŞKUR Üzerinden Personel Alım başvurusu yapacak kişiler sadece bir başvuru kanalı üzerinden başvuru yapmalıdır.
- Tarım Bakanlığı İŞKUR Üzerinden Personel Alım başvurusu yapacak olan kişilerin tamamı kura çekimi yolu ile belirlenecektir. Noter huzurunda çekilen bu kura sonucunda açık kadro sayısının dört katı kadar aday belirlenecektir.
- Tarım Bakanlığı İŞKUR Üzerinden Personel Alım kurasında asil adaylar ile birlikte yedek adaylar da belirlenecektir.
- Tarım Bakanlığı İŞKUR Üzerinden Personel Alım kurasında adı çıkan adayların eğitim durumlarını, tecrübelerini, mesleki belgelerini, öncelik durumlarını ve yabancı dil seviyelerini gösteren belgeleri kuruma verilmelidir.
- Kura sonucunda adın çıkan adaylar, sınav için belirlenen gün ve saatte sınav yerinde olmalıdır. Sınav ile ilgili bilgiler adaylara posta yolu ile iletilecektir.
- Tarım Bakanlığı İŞKUR Üzerinden Personel Alım başvurusunda doğru bilgi vermeyen ve geçersiz beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
Son Güncelleme: 14.10.2020 22:40