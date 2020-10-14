İstanbul 20°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı düzenledi! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Ermenistan, Azerbaycan'daki okula bombalı saldırı...
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 30'unu karşılayacak
Yeni doğalgaz rezervi Türkiye'nin doğalgaz...
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri işbirliği anlaşması imzalayacak
Ukrayna ile Türkiye Karadeniz'de askeri...
Eskişehir'de araç içerisinde şüpheli ölüm! Öldükten 10 gün sonra bulundu
Eskişehir'de araç içerisinde şüpheli ölüm!...

Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak!

İŞKUR üzerinden personel alımı yapılacağı duyurusu pek çok vatandaşı meraklandırdı. Vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR iş ilanı nasıl yapılır? Tarım ve Orman Bakanlığı alınacak personellerde aranan şartlar nelerdir? sorularını araştırmaya başladı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:40
Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak!
Takip Et:

İŞKUR devlet kurumlarında açılan pozisyonlar için personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamalar ile birlikte İŞKUR Tarım Bakanlığında ki personel eksikliğini giderebilmek için yeni personel alım ilanlarını açtı.


Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine alınacak pek çok personel bulunurken başvurular İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinden aktif edildi. Devlette kadrolu olarak işe başlamak ve memur olmak isteyen vatandaşlar ise İŞKUR iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor.

Tarım Bakanlığı İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak

Bakanlık tarafından belirlenen alanlarda alımlar yapılacağı belirtilirken kişilerin İŞKUR üzerinden başvuru yapabilmeleri için öncelikle belirlenen şartları yerine getiriyor olmaları gerekiyor. Bakanlık tarafından belirlenen şartların sağlanması durumunda başvuru yapabilecek olan vatandaşların sonuçları değerlendirilerek kadro verilmeye başlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için belirlenen şartlar nelerdir?

  • 18 yaşından büyük olmak
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
  • Kamu haklarından mahrum olmamış olmak
  • Herhangi bir nedene bağlı olarak suç işlemiş ve bu suçtan dolayı herhangi bir mahkumiyet yaşamamış olmak
  • Milli Güvenlik Kurulu tarafından belirlenmiş, devletin güvenliğine karşı faaliyet gösteren yapı, oluşum ve gruplar ya da terör örgütleri ile herhangi bir ilişkisi bulunmamak
  • Askerlik ile ilişiği kalmamış olmak, askerlik görevini tamamlamış ya da muaf olmak
  • Adayların çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmaması
  • En az lise ve dengi bir okuldan mezun olmuş olmak

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuruları nasıl yapılır?

  • Tarım Bakanlığı İŞKUR Üzerinden Personel Alım başvurusu yapacak adaylar ilan yayımlandıktan itibaren 5 gün içerisinde esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden ya da ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapabilirler.
  • İntenet sitesi üzerinden yapılan başvurularda intenet sitesine girdikten sonra ‘İş Arayan’ bölümüne tıklanarak T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.
  • Tarım Bakanlığı İŞKUR Üzerinden Personel Alım başvurusu yapacak kişiler sadece bir başvuru kanalı üzerinden başvuru yapmalıdır.
  • Tarım Bakanlığı İŞKUR Üzerinden Personel Alım başvurusu yapacak olan kişilerin tamamı kura çekimi yolu ile belirlenecektir. Noter huzurunda çekilen bu kura sonucunda açık kadro sayısının dört katı kadar aday belirlenecektir.
  • Tarım Bakanlığı İŞKUR Üzerinden Personel Alım kurasında asil adaylar ile birlikte yedek adaylar da belirlenecektir.
  • Tarım Bakanlığı İŞKUR Üzerinden Personel Alım kurasında adı çıkan adayların eğitim durumlarını, tecrübelerini, mesleki belgelerini, öncelik durumlarını ve yabancı dil seviyelerini gösteren belgeleri kuruma verilmelidir.
  • Kura sonucunda adın çıkan adaylar, sınav için belirlenen gün ve saatte sınav yerinde olmalıdır. Sınav ile ilgili bilgiler adaylara posta yolu ile iletilecektir.
  • Tarım Bakanlığı İŞKUR Üzerinden Personel Alım başvurusunda doğru bilgi vermeyen ve geçersiz beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

                                         



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıIşkurIş Ilanı2020
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydın'da vahşet! Kayıp emekli hemşire ölü bulundu
Aydın'da vahşet! Kayıp emekli hemşire ölü bulundu
Markette kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Markette kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Kazadan yaralı kurtulan çocuk: Korkuyorum, anneannemin yanına gitmek istiyorum
Freni boşalan vinç eve daldı! Yaralılar var
Freni boşalan vinç eve daldı! Yaralılar var
13 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçlandı!
13 Ekim Süper Loto çekilişi sonuçlandı!
3 çocuk annesi Özlem'i düşmanı değil kocası bu hale getirdi
3 çocuk annesi Özlem'i düşmanı değil kocası bu hale getirdi

Popüler Haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak!
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Şok'da satılan Samsung t290 tablet nasıl, alınır mı? Samsung t290 tablet kullanıcı yorumları
Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin hastalığı nedir?
Şeref Sözü dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Türkiye Rapçisini Arıyor yarışma programına başvuru şartları nelerdir?
2,5 lt Pepsi şişelerinin kapağından tüm operatörlere bedava internet kazanma şansı!
Mucize Doktor dizisinde Banu ve Fatih karakterleri Kimdir? Dizide ki rolleri nedir?
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Ekim 14 Çarşamba
Turkcell 25 GB bedava internet dağıtıyor!
Servant 2. sezon ne zaman başlayacak? Servant yeni sezon fragmanı ve konusu
Sosyal yardımlaşma nakdi yardım sorgulama işlemleri nasıl yapılır?
Çember filmi nerede çekildi? Çember filmi oyuncuları kimler?
Aynen Aynen 3. sezon ne zaman başlayacak? BluTV yeni sezon tarihi belli oldu!
Genel Af ve denetimli serbestlik müjdesi var mı?
Payitaht Abdülhamid Eskidarlı Vahap kimdir? Burak Haktanır hakkında bilgiler
Emanet dizisi Cansu kimdir? Gerçek adı nedir? Rüya Coriç nereli, yaşı kaç?
E-devlet ile engelli raporu sorgulama nasıl yapılır? 2020 Engelli raporu sorgulama telefon numarası bilgisi
KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Ekim 2020 devlet destekli krediler ve şartları
Yedek subay ve astsubay olabilmek için aranan şartlar nelerdir?
Spor giysisi seçerken nelere dikkat etmeli?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.