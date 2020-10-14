Tarım ve Orman Bakanlığı İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak!

İŞKUR devlet kurumlarında açılan pozisyonlar için personel alım ilanları yayınlamaya devam ediyor. Son olarak yapılan açıklamalar ile birlikte İŞKUR Tarım Bakanlığında ki personel eksikliğini giderebilmek için yeni personel alım ilanlarını açtı.

Tarım Bakanlığı İŞKUR üzerinden personel alımı yapacak

bünyesine alınacak pek çok personel bulunurken başvurular İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinden aktif edildi. Devlette kadrolu olarak işe başlamak ve memur olmak isteyen vatandaşlar ise İŞKUR iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor.

Bakanlık tarafından belirlenen alanlarda alımlar yapılacağı belirtilirken kişilerin İŞKUR üzerinden başvuru yapabilmeleri için öncelikle belirlenen şartları yerine getiriyor olmaları gerekiyor. Bakanlık tarafından belirlenen şartların sağlanması durumunda başvuru yapabilecek olan vatandaşların sonuçları değerlendirilerek kadro verilmeye başlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı için belirlenen şartlar nelerdir?

18 yaşından büyük olmak

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamış olmak

Herhangi bir nedene bağlı olarak suç işlemiş ve bu suçtan dolayı herhangi bir mahkumiyet yaşamamış olmak

Milli Güvenlik Kurulu tarafından belirlenmiş, devletin güvenliğine karşı faaliyet gösteren yapı, oluşum ve gruplar ya da terör örgütleri ile herhangi bir ilişkisi bulunmamak

Askerlik ile ilişiği kalmamış olmak, askerlik görevini tamamlamış ya da muaf olmak

Adayların çalışmasına engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmaması

En az lise ve dengi bir okuldan mezun olmuş olmak

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alım başvuruları nasıl yapılır?