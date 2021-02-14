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Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak

Pandemi sürecinden dolayı personel alımı gerçekleştiremeyen Tarım ve Orman Bakanlığı önümüzdeki günlerde 2347 personel alımı yapacak. Vatandaşlarımız Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımının ne zaman yapılacağını merak ediyor.

14 Şubat 2021 Pazar 23:26
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
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Türkiye’nin en büyük devlet kurumlarından biri olan Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak. Pandemi sürecinden dolayı şimdiye kadar personel alımı yapamayan Tarım ve Orman Bakanlığı, personel alımlarına bir yenisini daha ekleyerek iş bulamayan vatandaşlarımızı sevindiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı resmi web adresinde yayınlanan ilana göre 2347 personel alınacak. Alım yapılanların hepsi kadrolu olacak. Ayrıca KPSS puanlarına göre değerlendirme yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapıyor. Alınacak personelleri lisans, ön lisans ve lise mezunu olarak istihdam edecek. Adayların eğitim seviyelerine göre farklı alanlarda istihdam edilmesine karar verildi. Başvuruda bulunmak isteyenler gerekli şartları taşıdığı takdirde memur olarak işe başlayabilecek. ÖSYM bünyesinde yayınlanmış olan KPSS 2020/7 tercih kılavuzunda bulunan bilgilere göre Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Hangi Kadrolara Yapılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapıyor. İlan yayınlanırken hangi alanlara personel alımı yapılacağına dair bilgiler de verildi. Buna göre şu kadrolara personel alımı yapılacak:

Lise mezunu 50 kişi;

Teknisyen

Ön lisans mezunu 150 kişi;

  • Ziraat Teknikeri
  • Orman teknikeri
  • Arıcılık Teknikeri
  • Veteriner Sağlık Teknikeri

Lisans mezunu 2147 kişi;

  • Veteriner Hekim
  • Zootekni Mühendisi
  • Ziraat Mühendisi
  • Tarla Bitkiler Mühendisi
  • Su Ürünleri Mühendisi
  • Orman Mühendisi
  • Bahçe Bitkileri Mühendisi
  • Bilgisayar Mühendisi
  • Bitki Koruma Mühendisi
  • Endüstri Mühendisi
  • Gıda Mühendisi
  • İnşaat Mühendisi
  • Makine Mühendisi

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Alımı Şartları Nelerdir?

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamunun hiçbir hakkından mahrum kalmamak.
  • Hiçbir suçtan ceza yememiş olmak.
  • Erkeklerin askerliğini yapmış olması gerekmektedir.
  • Görev yapmaya engel hastalığının bulunmaması.
  • Lisans mezunları KPSSP3 puanı üzerinden, lise mezunları KPSSP94 puanı üzerinden, ön lisans mezunları KPSSP93 puanı üzerinden alınacak. Bu türlerden en az 50 puan ve üzeri almış olan adaylar başvuru yapabilecek.
  • Güvenlik soruşturmasından geçer not almak.
  • Arşiv soruşturmasından geçer not almak.
  • İlgili bölümlerden mezun olmak.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımında tercih ücreti de vardır. Bu alımlara girebilmek için tercihte bulunmanız gerekmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS 2020/7 tercih kılavuzunda belirtilen tercih katılım ücretini de ödemek zorundasınız. Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımında tercih ücreti her aday için 20 TL olarak belirlendi. Başvurunuzu yapmadan önce bu ücreti ödemeniz gerekmektedir. Başvuru yapanların gerekli şartları taşıması halinde Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde çalışabilmeleri sağlanacaktır. Şimdiden tüm adaylara başarılar diliyoruz.



Son Güncelleme: 14.02.2021 23:26
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Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Orman BakanlığıPersonel Alımı
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