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Tarım ve İşletme Genel Müdürlüğü 596 işçi alımı duyurusunu yayınladı!

Tarım ve İşletme Genel Müdürlüğü (TİGEM), birçok sayfada görev yapan vatandaşlar için çalışan işe alım duyuruları yayınladı. Vatandaşlar TİGEM'e nasıl ve hangi tarihler arasında iş başvurusu yapacaklarını bilmek istiyor. Çalışmak isteyenler için TİGEM'in çalışma koşulları nelerdir?

14 Ekim 2020 Çarşamba 15:38
Tarım ve İşletme Genel Müdürlüğü 596 işçi alımı duyurusunu yayınladı!
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TİGEM İşçi Alımı Hangi İllerde Olacak?

TİGEM, sürekli işçi çalıştırmanın yanı sıra geçici işçi de işe alacaktır. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 100'den fazla kişi olmak üzere 596 işçi istihdam edeceği söyleniyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi intenet sitesinde yayınlanan işçi işe alım duyurusuna göre, TİGEM her zaman personel alımı yoluyla işçi istihdam edecek ve TİGEM geçici işçi de işe alacak. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 100'den fazlası kalıcı olmak üzere 596 kişiyi işe alacağını, 19 Ekim'den itibaren başvurunun 23 Ekim'e kadar devam edeceğini duyurdu. TİGEM personeli tarafından işe alınan ve seçilen personel Amasya Gökhöyük, Iğdır Aralık, Bursa Karacabey, Konya Sarayönü, Aksaray, Kırşehir Boztepe, Ankara Polatlı, Malatya Akçadağ, Kırklareli Lüleburgk, Sivas Ulaşaz'da görev yapacak. Personel, traktör bakımı ve bakımı, tarımsal ekipman ve makine bakımı ve bakımı, tarım ve hayvancılık ile ilgili pozisyonlarda bulunacaktır. İşe Alımlar için ise sözlü sınav ve kura çekilişi kullanılacaktır.

496 Geçici İşçi Alınacak


TİGEM, kadrolu işçi çalıştırmanın yanı sıra, geçici işçi de işe alacaktır. Bu davaya katılan işçiler Konya Kadınhanı, Eskişehir Mahmudiye, Şanlıurfa Ceylanpınar, Adana Ceyhan, Muğla Dalaman, Amasya Gökhöyük, Konya Sarayönü, Bursa Karacabey, Iğdır Aralık, Aksaray, Bursa Karacabey, Kırşehir Boztepe, Ankara Polatlı, Malatya Akçadağ, Kırklareli Lüleburgaz ve Sivas Ulaş’a tayin edildi. Bu alımlar için başvuru süreci 19-23 Ekim 2020 tarihleri ​​arasında İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecektir.

TİGEM İşçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir?

TİGEM personel alımı şartları;

  • En az ortaokul, teknik ve endüstri meslek lisesi, lise ve dengi okullardan mezun olan öğrenciler,
  • Askerlik görevini bitirmiş,
  • "B, B1, C, C1, D, D1, F, G" ehliyetine sahip olmak,
  • Duyuru tarihinden itibaren en az 2 yıldır sektörle uğraştığını ve en az bir çalışma belgesi, SGK'dan bir hizmet bilimi belgesine sahip olduğunu kanıtlaması gerekmektedir.

Öğrenim seviyesi bakımından;

  • Motorlu Araçlar Teknolojisi,
  • Otomotiv Elektromekanik Dalı,
  • İş Makinaları bölümü, makine bakım onarım bölümü,
  • Motor işleri bölümü,
  • Tarım Teknolojileri, Tarım Alet ve Makinaları Bölümü mezunu olmak veya eşdeğer mesleki eğitimden mezun olduğunu kanıtlayan sertifika sahibi olmak,
  • Diğer ortaokul mezunları veya ilgili bölümler tarafından onaylanan sertifika veya geçici hizmetler, bakım-onarım kursu sertifikaları, çıraklık eğitim merkezlerinde traktör tamircileri, yeterlilik veya turizm sertifikalarından en az biri veya kanuna göre mesleki yetenek belgesi gerektiren işler İlgili sertifikalara sahip olunması şartı konulmuştur.


Son Güncelleme: 14.10.2020 15:38
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Anahtar Kelimeler:
TİGEMIşçi Alımı
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