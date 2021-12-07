Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışmak isteyenlere müjde! Kooperatif görevlisi olmak için şartlar nelerdir?

Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı yapıyor. Kurumun yayınladığı ilana göre yapacağı personel alımında KPSS şartı aranıyor. Alım yapacağı kadrolar ise kooperatif görevlisi veya ziraat mühendisi. Başvuru için diğer şartlar, başvuru tarihi, detaylar nelerdir?

Kooperatif görevlisi alımı için şartlar

Tarım Kredi Kooperatifi www.tarimkredi.org.tr resmi web sitesinden yayınladığı ilana göre kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi alımı yapıyor. Başvurular intenet sitesi üzerinden online yapılacak. KPSS puanı için asgari düzey de ilanda belirtildi.

Başvuru yapabilmek için 18 yaşından büyük ve 30 yaşına girilmemiş olması gerekmektedir. KPSS 2020-2021 sınavından P3 puan türünden en az 60 almış olmak gerekmektedir. Alıma başvuru için 03.08.1991 tarih ve sonrasında doğmuş olmak gerekmektedir. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak veya yapmış olma şartı vardır.

Başvuru için son tarih 1ekim. Başvuru işlemlerini 1ekime kadar ilgili kurumun resmi intenet sitesinden gerçekleştirebilirsiniz.