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Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışmak isteyenlere müjde! Kooperatif görevlisi olmak için şartlar nelerdir?

Tarım Kredi Kooperatifi'nin verdiği ilana göre personel alımı yapacak. Kadroda aranan şartlar nelerdir? KPSS puanı istenmekte mi? Detaylar haberimizde.

07 Aralık 2021 Salı 04:20
Tarım Kredi Kooperatiflerinde çalışmak isteyenlere müjde! Kooperatif görevlisi olmak için şartlar nelerdir?
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Tarım Kredi Kooperatifleri personel alımı yapıyor. Kurumun yayınladığı ilana göre yapacağı personel alımında KPSS şartı aranıyor. Alım yapacağı kadrolar ise kooperatif görevlisi veya ziraat mühendisi. Başvuru için diğer şartlar, başvuru tarihi, detaylar nelerdir?

Tarım Kredi Kooperatifi www.tarimkredi.org.tr resmi web sitesinden yayınladığı ilana göre kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi alımı yapıyor. Başvurular intenet sitesi üzerinden online yapılacak. KPSS puanı için asgari düzey de ilanda belirtildi.

Kooperatif görevlisi alımı için şartlar

Başvuru yapabilmek için 18 yaşından büyük ve 30 yaşına girilmemiş olması gerekmektedir. KPSS 2020-2021 sınavından P3 puan türünden en az 60 almış olmak gerekmektedir. Alıma başvuru için 03.08.1991 tarih ve sonrasında doğmuş olmak gerekmektedir. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak veya yapmış olma şartı vardır.

Başvuru için son tarih 1ekim. Başvuru işlemlerini 1ekime kadar ilgili kurumun resmi intenet sitesinden gerçekleştirebilirsiniz.


Son Güncelleme: 07.12.2021 04:20
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