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Tarım Kredi Kooperatifi tavuk yem fiyatları 2021

Tavuk ve yumurta üreticilerinin dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan birisi de tavukların beslenmesidir. Bu amaçla tavuklara verilen yemin cinsi ve kalitesi büyük önem taşımaktadır.

15 Nisan 2021 Perşembe 01:19
Tarım Kredi Kooperatifi tavuk yem fiyatları 2021
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Tavuk yetiştiricilerinin en dikkat etmesi gereken noktalardan birisi de tavuklara verilen yemdir. Tavuklara verilecek olan yemin markadan markaya kalitesi ve fiyatları da değişiklik göstermektedir. Aşağıda Özhan, Özlem, Bilyem, Pro, İpek markalarına ait tavuk yemi fiyatları sıralanmıştır.

  • Özhen Yem
  • Tarım Kredi Kooperatif
  • BİLYEM
  • Pro Yem
  • Özlem Gezen Tavuk
  • İpek Yem
  • CP Yumurta

Özhen Yem tavuk yemi fiyatları nedir?

Özhen Yem, 1986 yılından beri üretim yapan köklü bir firmadır. Serbest gezen tavuk yemleri satan firma 25 kilosunu 40 TL’den satışa sunmaktadır. Hammade açısından oldukça kaliteli tavuk yemi satan firma, insan sağlığına zarar verme ihtimali bulunan herhangi bir madde içermemektedir.

Özlem Gezen tavuk yemi fiyatları nedir?

Özlem Gezen tavuk yemi antibiyotik içermeyen yemler üretmektedir. Hayvansal protein içermeyen ve 50 kiloluk olarak satılan yemlerin çuval olarak fiyatı 115 liradır. Tavuklar için farklı türlerde yemler üreten firma kümes hayvanlarının yanı sıra küçük ve büyük baş hayvanlar içinde yem üretmektedir.

Bilyem Yem tavuk yemi fiyatları nedir?

İçeriğinde ay çekirdeği, mısır, soya yağı, sodyum bikarbonat, vitamin, protein, ham lif, petrol ve külden oluşmaktadır. Yemler 50 kiloluk çuvallarda satılmakta olup 82,5 TL’dir. Yemlerde ayrıca prisam mineralleri, dikalsiyum, kalsiyum, sodyum ve fosfor açısından da zengin yemlerdir.

Pro Yem tavuk yemi fiyatları nedir?

Pro Yem dört çeşit tavuk yemi üretmektedir. Bu yemler yumurta 1, kırsal yumurta, et 1 ve etlik 2’dir.

İpek Yem tavuk yemi fiyatları nedir?

İpek Yem markasına ait tavuk yemleri pelet halinde satılmakta olup püskürtme olasılığı bulunmayan bir yem çeşididir. Yapılan incelemeler sonucunda yumurta üretimini arttırdığı gözlenen İpek Yem markası protein, kalsiyum gibi mineralleri içermektedir. Yemin 50 kilosu 180 TL’den satılmaktadır.

CP Yumurta tavuk yemi fiyatları nedir?

En bilinen tavuk yemi firmalarında birisi olan CP, uzun yıllardır sektörde üretim yapmaktadır. Pelet yumurta yemi olarak bilinen yemler tavuklar kırk haftalarını doldurduktan sonra verilmekte olup, içinde herhangi bir başka madde bulunmamaktadır. Tavuklar için gerekli pek çok besin değeri ve minerali de içeren CP yemleri 50 kilo olarak satılıp 150 TL’den fiyatlandırılmaktadır. CP yumurta gezici tavuk yumurtaları üreten bir firma olup kırk haftalıktan küçük olan tavuklar için besin granül yemleri üretmektedir.

CP tavuk yemlerinde herhangi bir antibiyotik madde bulunmamakta olup sindirime uygun, kanunlara uyan bir biçimde üretim yapmaktadır.

Tarım Kredi Kooperatif tavuk yemi fiyatları nedir?

Tarım Kredi markasının tavuk yemleri hakkında bilgiyi Tarım kredinin intenet sitesinden ya da telefon numarasından arayarak ulaşmanız mümkündür.



Son Güncelleme: 15.04.2021 01:19
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Anahtar Kelimeler:
TavukYem
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