Tarım Kredi Kooperatifi marketleri için iş başvuru adresi ve başvuru formu

Herkes tarafından bilinen Tarım Kredi Kooperatifi (TTK) maketler tedarikçilerden alıp doğal ve kaliteli ürünleri Türkiye’de bulunan tesislerde işleyerek kooperatifler veya kooperatif marketler tüketiciye ulaşmaktadır. Yeni açılan ve gün geçtikte büyüyen marketler kısa süre içerisinde kurumlarına personel alımı yapacağını ve eleman alımı yapacağını duyurdu.





Türkiye’nin birçok bölgesinde bulunan ve 100’den fazla şubeye sahip olan TKK marketler hizmet kalitesine özen göstererek büyümeye devam etmektedir. İş ilanı duyurusunda bulunan market; mağaza reyon elemanı, şoför, dağıtım personeli, depo personeli, kasiyer, reyon personeli, mağaza market elemanı, muhasebe personeli, mağaza müdürü ve yardımcısı, beden işçisi, forklift operatörü, müşteri temsilcisi gibi sayısız kadro ve pozisyon yer almaktadır.





İlan için ilköğretim mezunu, lise mezunu veya üniversite mezunu deneyimli deneyimsiz bay bayan adaylar için başvuruların beklediğini duyurdu.

TKK marketlere iş başvurusunda bulunmak için buraya tıklayarak iş başvuru formuna ulaşabilir ve bölgedeki marketler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.