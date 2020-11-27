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Tarım Bakanlığı 826 kadrolu işçi personel alımı ne zaman yapılacak? Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Tarım Bakanlığı 826 kadrolu işçi alınacağını duyurdu. Bakanlığın personel alım duyurusunun ardından adaylar Tarım Bakanlığı 826 kadrolu işçi alımı ne zaman yapılacak ve Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarını araştırmaya başladı.

27 Kasım 2020 Cuma 20:16
Tarım Bakanlığı 826 kadrolu işçi personel alımı ne zaman yapılacak? Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları
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Tarım Bakanlığı 826 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden açılan personel alımı büyük ilgi gördü. Başvuru yapmak isteyenler alım şartlarını merak ediyordu. Bakan Bekir Pakdemirli personel alımına ilişkin açıklama yaptı.

Tarım Bakanlığı personel alımı ne zaman?


Tarım Bakanlığı 826 kişilik kadrolu işçi alımı yapacak. Alımların tarihi henüz belli olmazken, Bakan Pakdemirli, İŞKUR üzerinden yapılan başvurularda gerekli şartlara taşıyan kişilerin kura sonucu işe alınacağını duyurdu.

Pakdemirli, gerekli şartlara uygun kişilerin kura ile alınacağını ve bu nedenle mülakatın yapılmayacağına vurgu yaparken, merkez ve taşra birimlerine veteriner, ziraat mühendisi, tarım işçisi ve memur başta olmak üzere toplam 826 kişinin kadrolu olarak işe alınacağını ifade etti. Pakdemirli daha önce Orman Genel Müdürlüğüne 6 bin 90, Devlet Su İşlerine 545, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne 100, Toprak Mahsulleri Ofisine 231, ÇAYKUR’a 911, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 496, Tarım Kredi Kooperatiflerine 810 ve Et Süt Kurumuna 115 personel alımı yaptıklarını da sözlerine ekledi.



Son Güncelleme: 27.11.2020 20:16
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Anahtar Kelimeler:
Tarım BakanlığıPersonelAlım
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