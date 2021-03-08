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Tarihteki ilk kadın kimdir?

Yaratılan ilk kadın kimdir? Dinlere göre ilk kadın farklı mıdır? Haberimizde yer alan bilgilerden yararlanabilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 07:03
Tarihteki ilk kadın kimdir?
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Bütün dini inanışlara göre bir değişiklik olmaksızın ilk insan Adem ile Havva'nın her zaman yeri vardır. İslamiyet, Hıristiyanlık ya da Musevilik hepsi ilk insanı Adem ve Havva olarak kabul eder. Allah, ilk insan Adem'i topraktan yaratılmıştır, ilk peygamberdir. Havva, Adem'in kabugasından yaratılmış ilk kadındır. Bu yazdıklarımız İslamiyet dinine göre gerçekleşen hadiselerdir. Musevilik ve Hıristiyanlık dinine göre yaratılan ilk kadın kimdir?

Bir efsaneye göre tarihteki ilk kadın Lilith, Adem ile hiçbir zaman iyi anlaşamaz. Feminizm buradan ortaya çıktığı söylenir. Adem, hep üstünlük sağlayarak Lilith'e emirler verir; fakat Lilith yerine getirmez. Böylece çatışma oluşur. Cinsel ilişki esnasında da Adem hakimiyetini kurmak istese de Lilith onunla birlikte olmak istemez. Lilith en son söylenmemesi gereken ismi söyleyerek Allah'ın cennetinden gider. 

Efsanenin devmında ise olaylar şu şekilde ilerler, cennetten giden Lilith, Kızıl Deniz'e sarılır. Oralarda sığınak bulur. Cenneti terk ettiği için suçlu sayılan Lilth, Kızıl Deniz'in iblisler kralı Samael ile her gün beraber olup 100 çocuk dünyaya getirir. Adem ise Lilith'in geri dönmesi için her gün Allah'a dua eder. Bunun karşılığında Allah, 3 meleğini görevlendirir ve Lilith geri dönmediği her gün 100 çocuğunun öleceğini söyler. Lilth, ataerkil düzene baş eğmeyerek direnir yine de gitmez. 

Cennete geri dönmeyen Lilith, öldürülen her çocuğu için Adem soyundan gelecek her insana karşı savaş açmıştır. Allah, Adem için Lilith'ye benzeyen Havva'yı yaratır. Adem bir şey anlamaz. Lilith, erkek çocuklarını doğduğu sekiz günden itibaren canını alırken, kız çocuklarının yirmi gün içinde öldürür.

Adem, Havvayı görünce Lilith hemen unutur. Öcünü almak isteyen Lilith, Adem'in onu unuttuğunu yediremez ve sevgilisi İblis'in kılığına bürünerek yasak elmayı yedirtir. Yasak elmayı yiyen her kim ise cennetten kovulur. Bunun üzerine Lilith, ant içer ve Adem soyundan kim gelse onu yaşatmamaya söz verir.

Lilith, Adem soyundan gelen bebekleri öldürmesi Türk Mitolojisinde de geçer ve çeşitli destanlar Gılgamış, Talmud destanlarda Lilith adı geçer ve konu edinir. 

Tevratta da çok net olmamakla birlikte geçer, bu kadar ayrıntıya yer vermez. Lilith inanarak, Havva'nın Adem'in başka karısı olduğunu söylerler. 

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 07:03
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Anahtar Kelimeler:
LilithAdemHavvaIlk InsanSamael
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