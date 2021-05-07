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Tarihte bugün ya da tarihte 7 Mayıs günü ne oldu?

Tarihte bugün hangi olaylar oldu, kimler doğdu, kimler öldü? Hangi savaşlar yapıldı ve neler icat edildi? 6 Mayıs ve 7 Mayıs'ta neler yaşandı? Siz değerli okuyucularımıza bugünlerde neler yaşandığını haberimizde yer veriyoruz. İşte detaylar!

07 Mayıs 2021 Cuma 00:15
Tarihte bugün ya da tarihte 7 Mayıs günü ne oldu?
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7 Mayıs günü Gregoryen Takvimi’nde 127. (artık yıllarda 128.) günüdür. Yıl sonuna 238 gün kaldı. 

558'de Ayasofya’nın kubbesi çöktü ve Jüstinyen, kubbenin onarılma emrini vererek tamir ettirdi.

1429'da Jeanne d’Arc İngilizler’den Orlean’ı aldı ve bu, Yüz Yıl Savaşları’nın ilk sıçraması oldu.

1824'te İşitme duyusunu yitiren Beethoven, Viyana’da 9’uncu senfoniyi dinleyicilerine ilk defa çaldı. 

1830'da Osmanlı-Amerikan arasında Ticaret ve Dostluk Antlaşması imzalandı.

1832'de Yunanistan Krallığı inşa edildi.

1867'de Alfred Nobel dinamitin patentini alarak tarihe geçti.

1915'de İngiliz transatlantiği Lusitania 1. Dünya Savaşı devam ederken Atlas Okyanusu’nda bir Alman denizaltısı tarafından batırıldı. 20 dakikada batan gemideki 1959 yolcudan 1198’i yaşamını yitirdi. Bu olay ABD’yi Almanya aleyhine çevirdi.

1921'de Türkiye Muallimler ve Muallim Cemiyetleri Birliği açıldı.

1924'te İstanbul’da Cumhuriyet Gazetesi yayımlanmaya girdi.

1925'te Hüseyin Cahit Yalçın, Ankara İstiklal Mahkemesince Çorum’da müebbet sürgüne gönderildi.

1945 'teII. Dünya Savaşı: Alman General Alfred Jodl, Reims’de Almanya’nın Müttefik Devletler’e kayıtsız teslim olma şartlarını imzaladı. Belge ertesi gün yürürlüğe girdi.

1945'te  Vietnam, Dien Bien Phu’da Fransızları yendi.

1958'de Ulus gazetesi yazarı Şinasi Nahit Berker 8 ay hapis cezası aldı.

1973'te Muş Milletvekili Nermin Çiftçi ilk kadın meclis başkanvekiline getirildi.

1978'de Çevreciler İskoçya’da bir nükleer santral inşaat alanını işgal ettiler.

1979'da İran’ın yeni lideri Humeyni, evlenme yaşını kızlarda 13’e, erkeklerde 15’e getirdi.

1983'te İstanbul Laleli’deki Washington Oteli’nin çay ocağında tüpgaz patlaması sonucu çıkan yangında çoğu, Yunanlı ve Avustralyalı 37 kişi öldü.

1988'de Abdi İpekçi cinayeti ile Papa Suikastında adı geçen Oral Çelik Fransa’da ele geçirildi.

1995'de Sağın adayı Fransa'da Jacques Chirac cumhurbaşkanı oldu. 

1997'de Yenikapı Mevlevihanesi İstanbul'da yandı.

1998'de Apple Imac’i piyasaya çıkardı.

1998'de Mercedes-Benz 40 milyar dolara Chrysler’ı satın alarak DaimlerChrysler ortaya koydu.

1745'te Carl Stamitz, Alman besteci hayata gözlerini açtı (ö. 1801)

1748'de Olympe de Gouges, Fransız feminist yazar dünyaya geldi (ö. 1793)

1833'de Johannes Brahms Alman besteci hayata gözlerini açtı (ö. 1897)

1840'ta Pyotr İlyiç Çaykovski, Rus müzisyen doğdu (ö. 1893)

1911'de Rıfat Ilgaz, Hababam Sınıfı ile Bizim Koğuş eserlerinin yazarı hayata gözlerini açtı (ö. 1993)

1923'te Abdurrahman Palay, tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı, yönetmen, senarist hayata doğdu (ö. 2002)

1953'te Müslüm Gürses, ses sanatçısı dünyaya geldi (ö. 2013)

1956'da Jan Peter Balkenende, Hollandalı politikacı doğdu

1966'da Jes Høgh, Danimarkalı futbolcu dünyaya geldi

1976'da Berke Hatipoğlu, Redd grubunun gitaristi, mimar, müzisyen, öğretim görevlisi doğdu

1976'da Dave van den Bergh, Hollandalı futbolcu dünyaya geldi

1977'de Marko Miliç, Sloven basketbolcu doğdu

973'te  I. Otto, Kutsal Roma İmparatoru öldü (d. 912)

1539'da Guru Nanak Dev, Sihlerin ilk gurusu dünyaya gözlerini yumdu (d. 1469)

1800'de Niccolo Piccinni, İtalyan besteci dünyaya gözlerini yumdu (d. 1728)

1825'de Antonio Salieri, İtalyan besteci hayatını kaybetti (d. 1750)

1840'da Caspar David Friedrich, Alman ressam vefat etti (d. 1774)

1940'da George Lansbury, İngiliz İşçi Partisi lideri dünyaya gözlerini yumdu (d. 1859)

1943'te Ali Fethi Okyar, Türk asker ve siyaset adamı vefat etti (d. 1880)

1986'da Haldun Taner, Türk yazar vefat etti (d. 1915)

2000'de Douglas Fairbanks, Jr., ABD’li aktör vefat etti(d. 1909)

2013'da İbrahim Yazıcı, Bursaspor Başkanı hayata gözlerini yumdu  (d. 1948)




Son Güncelleme: 07.05.2021 00:15
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