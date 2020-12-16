Tarihte bugün ne oldu? 16 Aralık tarihinde yaşanan doğum, ölüm ve diğer olaylar

Bir toplumda meydana gelen her türlü olaylar unutulmayarak her sene anılmaya devam etmektedir. Pek çok millet bu günleri bir anma, gururlanma ya da felaket günü olarak anımsamaktadır. 16 Aralık tarihinde dünya genelinde yaşanan önemli olaylar ise merak edilmeye başlandı.

16 Aralık Tarihinde Meydana Gelen Önemli Olaylar

16 Aralık tarihinde meydana gelen önemli olaylar. Savaş, felaket, icat vb.

1631 - Vezüv yanardağı faaliyete geçti: yaklaşık 4.000 kişi öldü.

1707 - Japonya'da Fuji Dağı'nın kayıtlara geçmiş son patlaması gerçekleşti.

1727 - Osmanlı Devletin'de ilk kitap (Vankulu Lugati) basıldı.

1773 - Boston Tea Party: Amerikan kolonistleri çay vergilerini protesto etmek için Boston limanındaki üç İngiliz gemisine girip 300 den fazla çay sandığını denize döktüler.

Boston Çay Partisi.

1876 - II. Abdülhamit' in Cuma selamlığına arabayla gitmesinden sonra padişahların törene saltanat arabalarıyla katılmaları gelenek haline geldi.

1902 - Türkistan'da 6,4 şiddetinde deprem: yaklaşık 4.500 kişi yaşamını yitirdi.

1918 - Giresun'da Işık adlı milli gazete çıkmaya başladı.

1920 - Çin'in kuzeybatısındaki Ganzu eyaletinde 8,6 büyüklüğünde deprem: 200 bin kişi öldü.

1925 - Cemiyet-i Akvam, daha önce saptanan "Brüksel hattını" Türk-Irak sürekli sınırı olarak kabul etti. Bu karara göre, Musul Irak'a verildi.

1932 - Samsun-Sivas demiryolu hattı işletmeye açıldı.

1946 - İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi, Türkiye Sosyalist Partisi, İstanbul İşçi Sendikalar Birliği ve İstanbul İşçi Kulübü’nü kapattı. Ayrıca, Yığın, Noror, Gün, Ses, Sendika, Dost dergi ve gazeteleri yasaklandı. Yarın gazetesi ve Büyük Doğu dergisinin yayımı 4 ay süreyle durduruldu.

1948 - Kamboçya bağımsızlığını ilan etti.

1949 - Ahmet Sukano Endonezya'nın ilk cumhurbaşkanı oldu.

1959 - Vatan gazetesi bir ay süreyle kapatıldı.

1965 - NASA Pioneer-6 sondasını Delta roketiyle uzaya gönderdi. Sonda ile en son temas 8 Aralık 2000 de oldu.

1967 - Stanford Üniversitesinde bir grup bilim adamı, eşi tekrar yapılabilen DNA'yı ayrıştırmayı başardı.

1969 - İstanbul Boğaz Köprüsü, 303 milyar liraya ihale edildi.

1972 - Sol Yayınları sahibi Muzaffer Erdost'un 7,5 yıllık mahkûmiyeti Yargıtay'da onaylandı. Muzaffer Erdost, Vladimir İlyiç Lenin'in “Ne Yapmalı” adlı kitabını yayımlamaktan yargılanmıştı.

1974 - Televizyon haberlerinde gösterilen Kuzey Amerika haritasının Vladimir İlyiç Lenin'e benzediği ihbar edilince savcılık soruşturma başlattı.

1982 - Barış Deneği Başkanı Mahmut Dikerdem tahliye oldu.

1985 - Mafya hesaplaşması: Paul Castellano ve Thomas Bilotti, Gambino ailesinin lideri John Gotti'nin emriyle New York'ta bir restoranın önünde vurularak öldürüldü.

1986 - Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti kuruldu.

1990 - Jean-Bertrand Aristide Haiti'nin ilk demokratik seçimlerini kazandı ve seçimle işbaşına gelen ilk başkan oldu.

1990 - Osman Hamdi Bey'in "Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı tablosu rekor fiyatla satıldı: 1 milyar 750 milyon lira.

1991 - Kazakistan, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

1992 - Sigara üretiminde devlet tekeli tarihe karıştı; Başbakan Süleyman Demirel, özel sektöre ait Philsa sigara fabrikasını açtı.

1991 - Halkın Emek Partisi (HEP) genel başkanlığına Feridun Yazar seçildi.

1996 - Kerkük-Yumurtalık Boru Hattı yeniden açıldı.

1998 - Amerika, Irak'a "Çöl Tilkisi" harekatını başlattı. Harekatın nedeninin Irak'ın Birleşmiş Milletler'in ülkede yaptığı kitle imha silahlarını kontrolünü engellemesi olduğu ileri sürüldü.

2002 - NATO ile AB arasında, "NATO-AB Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası Ortak Bildirisi" ile stratejik işbirliği anlaşmasına varıldı. Uzlaşma, AB`nin, Avrupa Güvenlik ve Savunma Politikası (AGSP) çerçevesinde oluşturacağı askeri birimlerin, NATO`nun lojistik, stratejik ve istihbarat alanlarındaki yeteneklerini kullanabilmesine olanak tanıyor.

16 Aralık Tarihinde Dünyaya Gelen Ünlüler

16 Aralık tarihinde dünyaya gelen ünlü simalar

1770 - Ludwig Van Beethoven, Alman besteci. (ö. 1827)

1899 - Noël Coward, İngiliz oyun yazarı, besteci ve aktör. (ö. 1973)

1928 - Arthur C. Clarke, 2001: Bir Uzay Destanı ile ünlenen İngiliz bilim kurgu yazarı. (ö. 2008)

1928 - Philip Kindred Dick , Amerika'lı bilim-kurgu roman ve kısa hikâye yazarı (ö. 1982)

1938 - Liv Ullmann, Bergman filmleriyle ün kazanan Norveç'li aktris.

1946 - Ümit Meriç, Türk toplumbilimci, düşünür.

1961 - Bill Hicks, Amerikan Stand-Up komedyeni. (ö. 1994)

1964 - Celal Kadri Kınoğlu, tiyatro ve televizyon oyuncusu.

1960 - Canuto Kallan. Danimarka'lı ressam

1971 - Paul van Dyk, Alman Dj ve prodüktör.

1971 - Seyhan Kurt, Şair, yazar, sosyolog.

1972 - Željko Kalac, Avustralya'lı futbolcu.

1975 - Kaba Diawara, Gine'li futbolcu.

1984 - Theo James, İngiliz aktör

16 Aralık Tarihinde Vefat Eden Kişiler

16 Aralık tarihinde vefat eden kişiler

1474 - Ali Kuşçu, Türk gökbilimci, matematikçi ve dilbilimci (d. 1403)

1859 - Wilhelm Grimm, Alman masal yazarı (d. 1785)

1897 - Alphonse Daudet, Fransız yazar (d. 1840)

1921 - Camille Saint-Saëns, Fransız besteci (d. 1835)

1922 - Gabriel Narutowicz Polonya devlet başkanı (d. 1865)

1956 - Ercüment Ekrem Talu, Türk mizah yazarı, gazeteci (d. 1886)

1965 - W. Somerset Maugham, İngiliz romancı ve oyun yazarı (d. 1874)

1988 - Hüseyin Kutman, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1930)

1989 - Silvana Mangano, İtalyan aktris (d. 1930)

1989 - Lee van Cleef, ABD'li sinema oyuncusu (d. 1925)

2002 - Rakım Ziyaoğlu, Türk gazeteci, yazar (d. 1906)

2006 - Stanford Shaw, ABD'li tarihçi (d. 1930)

16 Aralık Tarihli Özel Günler

Zafer Günü (Bangladeş ve Hindistan)