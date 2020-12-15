Tarihte bugün ne oldu? 15 Aralık tarihinde yaşanan doğum, ölüm ve diğer olaylar

Tarihi seviyor ilgi duyuyor ya da sürekli tarihte neler olduğunu araştırıyorsanız geçmişte bugün ne oldu sorusu ile de ilgileniyorsunuzdur. 15 Aralık’ta hangi olaylar yaşandı, kimler doğdu, kimler öldü? Sorularıyla ilgileniyorsanız detaylar aşağıda verildiği gibidir.

Hangi olaylar yaşandı, neler keşfedildi tarihte bugün hangi savaş oldu…

1256 - İran'da bulunan haşhaşîlerin Alamut Kalesi, Hülagû Han ordusu tarafından yok edildi.

1574 - III. Murat 12. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı.

1840 - Napolyon Bonapart'ın naaşı, St. Helene Adası'ndan Paris'e getirilerek Invalides'e gömüldü.

1890 - Amerikan yerli kabilelerinden Titan Dakotaları'nın şefi Oturan Boğa (Tatanka Iyotake), ABD'nin harekete geçirdiği yerel polis ve askerler tarafından öldürüldü.

1893 - Wilhelm Ludwig Thomsen, Danimarka Kraliyet İlimler Akademisinde sunduğu bildiriyle Orhun alfabesini çözdüğünü ve Orhun Kitabeleri'ni okuduğunu bilim dünyasına açıkladı.

1923 - Türkiye - Macaristan dostluk antlaşması İstanbul’da imzalandı

1934 - Bingöl'de 4.9 büyüklüğündeki depremde 12 kişi öldü.

1936 - Ankara'da 19 Mayısıs Stadyumu, Başbakan İsmet İnönü'nün söylevi ile açıldı.

1939 - Rüzgar Gibi Geçti filmi Atlanta'da (ABD) gösterime girdi.

1941 - 769 Rumen Yahudisi yolcusuyla Filistin'e giden Struma gemisi, İstanbul'a geldi. Geminin yolcu indirmesi yasaklandı.

1948 - TBMM'de Sivas Kongresi'ne seçilen Temsil Heyeti üyeleriyle TBMM'nin birinci döneminde bulunan üyelere vatan-ı hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun kabul edildi.

1948 - Fransa ilk nükleer reaktörün kuruluş çalışmalarına başladı.

1949 - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)'nün İstanbul bürosu açıldı.

1953 - Eleştirmen Fethi Naci bu adını ilk kez Kaynak dergisinde Orhan Kemal'in bir öyküsünü eleştiren Kurtuluş Yolu adlı bir yazıda kullandı.

1954 - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) kuruldu.

1957 - Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Yunanistan'ın Kıbrıs tezini reddetti.

1958 - Adalet Bakanı Esat Budakoğlu, 4 yıl içinde basın suçundan 238 gazetecinin mahkûm olduğunu açıkladı.

1960 - Erzurum'da radyo istasyonu açıldı.

1960 - I. Baudouin kraliçe Fabiola adını alan Fabiola de Mora y Aragón ile evlendi. Evlilik töreni Brüksel'deki Saint-Michel-et-Gudule katedralinde yapıldı ve Belçika'da ilk kez olmak üzere televizyonda yayınlandı.

1970 - Sovyet uzay sondası Venera 7 Venüs gezegenine ulaştı ve etrafında 23 dakika dolanarak Dünya'ya bilgi gönderdi.

1970 - Polonya'da işçiler ayaklandı.

1972 - Yaşar Kemal, pasaport verilmediği için uluslararası bir toplantıya gidemedi. Tepkiler üzerine, yazara 15 gün sonra pasaport verildi.

1986 - Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu, Türk vatandaşı oldu.

1987 - Cumhuriyet tarihinde dolar, resmen ilk kez dört haneli rakama ulaştı. Merkez Bankası Amerikan Dolarının satış kurunu 1.300 liraya yükseltti.

1989 - Romanya'da, devlet başkanı Nicolay Çavuşesku'nun devrilmesine kadar gidecek olan halk ayaklanması başladı.

1990 - Kırgızistan bağımsızlığını ilan etti.

1996 - Türkiye tarihinin o güne kadarki en büyük ikramiyesi bir Sayısal Loto talihlisine çıktı: 211 milyar lira.

2000 - Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınında 6. Zırhlı Tugay Komutanlığına ait askeri helikopter düştü. Kazada 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

2000 - Afyonkarahisar ve çevresinde büyüklüğü 5.8 olan depremde 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı.

2000 - Çenobil reaktör kazasının ardından nükleer santralin çalışması durduruldu.

Tarihte bugün kimler doğdu

37 - Neron, Roma imparatoru (ö. 68)

130 - Lucius Verus, Roma imparatoru (ö. 169)

1832 - Alexandre Gustave Eiffel, Eiffel Kulesi’nin yaratıcısı, Fransız mühendis (ö. 1923)

1852 - Henri Becquerel, Fransız nobel ödüllü fizikçi (ö. 1908)

1859 - Ludwik Lejzer Zamenhof, göz doktoru, filolog ve dünyada en çok kullanılan yapay dil olan Esperanto'nun yaratıcısıdır. (ö. 1917)

1882 - Fenando Tambroni, (ö 18 Şubat 1963) İtalyan Hristiyan-Demokrat politikacı ve 1960 yılının dört ayı süresince İtalya Başbakanı (ö. 1963)

1907 - Oscar Niemeyer, Brezilya'lı ünlü bir mimar (ö. 2012)

1913 - Roger Gaudry, Kanada'lı bilimadamı (ö. 2001)

1920 - Ahmet Tarık Tekçe, Türk sinema oyuncusu (ö. 1964)

1924 - Ruhi Sarıalp, Olimpiyatlarda Üç adım atlamada mücadele etmiş Türk atletidir (ö. 2001)

1971 - Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinin başrol oyuncusu

1977 - Mehmet Aurelio, Brezilya asıllı Türk futbolcu

1979 - Adam Brody, ABD'li aktör

1980 - Alexandra Stevenson, ABD'li profesyonel tenis oyuncusu

1982 - Matias Emilio Delgado Arjantin'li futbolcu

1984 - Véronique Mang, Fransız atlet

Tarihte bugün kimler yaşamına son verdi

1072 - Alp Arslan, Selçuklu hükümdarı (d. 1029)

1574 - II. Selim, Osmanlı padişahı (d. 1524)

1675 - Johannes Vermeer (ya da Jan Vermeer); Hollanda'lı bir ressam (d. 1632)

1890 - Oturan Boğa (Yerli dilinde: Tatanka Iyotake), ABD ordularına karşı savaşan son Yerli kabile şefi (d. 1831)

1909 - Francisco Tarréga, İspanyol gitarist ve besteci (d. 1852)

1925 - Süleyman Sırrı Aral, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk iki ve dördüncü hükümetlerinde Nafia Vekilliği (Bayındırlık Bakanlığı) yapmış siyasetçi (d. 1874)

1944 - Glenn Miller, ABD'li caz müzisyeni (d. 1904)

1958 - Wolfgang Pauli, Avusturya'lı nobel ödüllü (1900) fizikçi (d. 1900)

1962 - Charles Laughton, İngiliz oyuncu (d. 1899)

1965 - Sinan Tekelioğlu, Kurtuluş Savaşı komutanlarından

1966 - Walt Disney, ABD'li çizgi film animatörü, film yapımcısı (d. 1901)

1974 - Anatole Litvak, Ukrayna doğumlu uluslararası film yönetmeni ve yapımcısı (d. 1902)

1989 - Ali Şen, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1918)

1989 - Andrey Saharov, Sovyet nükleer fizikçi, insan hakları savunucusu ve Nobel Barış ödülü sahibi (d. 1921)

1991 - Vasili Zaytsev, Sovyet keskin nişancı.(d. 1915)

1992 - Adnan Öztrak, TRT'nin kurucularından ve ilk genel müdürü (d. 1915)

2004 - Şükran Kurdakul, Türk şair ve yazar (d. 1927)

2010 - Nijat Özön, Türk dilci, sinema tarihçisi ve çevirmen (d. 1927)

2011 - Sönmez Atasoy, sinema ve tiyatro oyuncusu (d. 1944)