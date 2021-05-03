Tarihte bugün 4 Mayıs günü neler oldu?

Tarihte 4 Mayıs günü neler oldu?
Tarihte 4 Mayıs gününde beler yaşandığını merak edenler için haberimizde konuya ilişkin bilgilere yer verdik. 4 Mayıs’ta kim doğdu? Kim öldü? Neler yaşandı? İşte kronolojik sıralaması…
- 1494 yılında Kristof Kolomb, Jamaika'ya vardı.
- 1814 yılında I. Napolyon, Elba Adasının Portoferraio kasabasına vardı ve sürgün hayatı başladı.
- 1865 yılında Abraham Lincoln suikast sonucu öldürülüşünden üç hafta sonra Springfield Illinois'de defnedildi.
- 1904 yılında Panama Kanalı inşası başladı.
- 1912 yılında İtalya, Rodos'u işgal etti.
- 1919 yılında Çin Cumhuriyeti'nde yabancı mallarını boykotu savunan öğrenci ayaklanması
- 1924 yılında 1924 Yaz Olimpiyatları Paris'te başladı.
- 1930 yılında Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.
- 1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk, üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi.
- 1932 yılında Al Capone, vergi kaçırma suçundan Atlanta'da hapse girdi.
- 1949 yılında İstiklal Mahkemeleri'ne ilişkin yasa yürürlükten kaldırıldı.
- 1953 yılında Enest Hemingway, Yaşlı Adam ve Deniz adlı romanıyla Pulitzer Ödülü aldı.
- 1970 yılında ABD'de, Ohio Kent Üniversitesi'nde, ABD'nin Kamboçya'yı işgalini protesto eden öğrencilere müdahale eden güvenlik güçleri dört öğrenciyi öldürdü, dokuzunu yaraladı.
- 1979 yılında Margaret Thatcher, İngiltere başbakanı seçildi. İngiltere tarihinin ilk kadın başbakanı oldu.
- 1994 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere özerklik verilmesini öngören antlaşmaya imza attı.
- 1997 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Şebnem Paker'in seslendirdiği 'Dinle' adlı şarkı üçüncü oldu.
- 1997 yılında Irak'tan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 25 kişiyi taşıyan iki tekne, Ege Denizi'nde battı. 17 kişi boğuldu, yedi kişi kayboldu.
- 2002 yılında Nijerya'da bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü: 148 kişi öldü.
- 2009 yılında Mardin'de yapılan bir düğün sırasında düğündekilere kan davası yüzünden aynı aileden olan insanlara ateş açıldı. Saldırıda 3 hamile kadın 6 çocuk toplamda 44 kişi öldü.
4 Mayıs'ta Doğan Ünlüler
- 1655 yılında Bartolomeo Cristofori, piyanonun mucidi
- 1770 yılında François Gérard, ressam
- 1825 yılında Thomas Henry Huxley, İngiliz biyolog
- 1826 yılında Ağustosus Le Plongeon, Britanyalı amatör arkeolog, eski eserler uzmanı ve fotoğrafçı
- 1878 yılında Aleksandr Tamanian, Ermeni mimar ve kentbilimci
- 1880 yılında Bruno Taut, Alman mimar
- 1881 yılında Aleksandr Kerenski, Rus politikacı
- 1889 yılında Fritz von Opel, Alman otomotiv sanayicisi
- 1928 yılında Muhammed Hüsnü Mübarek, Mısırlı politikacı, cumhurbaşkanı
- 1929 yılında Audrey Hepbun, Belçikalı sinema oyuncusu
- 1936 yılında Manuel Benitez, El Cordobés adıyla bilinen İspanyol Boğa güreşçisi
- 1939 - Amos Oz, İsraili yazar
- 1954 yılında Ricky Ford, Amerikan Jazz saksofoncu
- 1956 yılında Ulrike Meyfarth, Alman bayan eski yüksek atlamacı
- 1964 yılında Rocco Siffredi, İtalyan film aktörü, yönetmeni ve yapımcısı
- 1967 yılında Haydar Zorlu, Türk asıllı Alman oyuncu
- 1972 yılında Mike Dint, ABD'li gitarist ve baterist.
- 1974 yılında Andy Khachaturian, Ermeni asıllı ABD'li besteci ve şarkıcı.
- 1985 yılında Fenandinho, Brezilyalı futbolcu
- 1987 yılında Mehmet Can Çakar, Türk Ralli Pilotu ve Şehir Plancısı
4 Mayıs'ta Ölen Ünlüler
- 1506 yılında Hüseyin Baykara, Timur İmparatorluğu hükümdarı ve şair (d. 1438)
- 1519 yılında Lorenzo di Piero de' Medici, Floransa yöneticisi, Urbino Dükü (d. 1492)
- 1734 yılında James Thonhill, İngiliz ressam (d. 1675)
- 1903 yılında Gotse Delçev, Bulgar devrimci (d. 1872)
- 1938 yılında Carl von Ossietzky, Alman yazar (d. 1889)
- 1945 yılında Nadir Mutluay, İstiklâl Savaşı'nda Anadolu'da çıkan iç isyanları bastırmada ve işgale direnen Türk güçlerine silah temin etmede önemli hizmetleri geçmiş Müftü. (d. 1879)
- 1945 yılında Fedor von Bock, Alman subayı (d. 1880)
- 1955 yılında George Enescu, Romanyalı besteci (d. 1881)
- 1979 yılında Tezer Taşkıran, Türk öğretmen, siyasetçi, yazar, ilk kadın milletvekillerinden (d. 1907)
- 1980 yılında Josip Broz Tito, Yugoslavya devlet başkanı, mareşal (d. 1892)
- 1984 yılında Diana Dors, İngiliz aktris (d. 1931)
- 1985 yılında Fikri Sönmez (Terzi Fikri), Fatsa eski Belediye Başkanı (Fatsa Devrimci Yol davasından tutuklu olarak kaldığı Amasya askeri cezaevinde kalp krizi sonucu) (d. 1938)
- 1997 yılında Esin Engin, Türk müzisyen (d. 1945)
- 2001 yılında Leman Bozkurt Altınçekiç, ilk Türk kadın jet pilotu (d. 1932)
- 2009 yılında Dom DeLuise, ABD'li aktör, komedyen yapımcı ve yönetmen (d. 1933)
4 Mayıs Özel Hafta Gün ve Günler
- 1979 yılı Star Wars Günü
- Fırtına : Çiçek Fırtınası
Son Güncelleme: 03.05.2021 23:32