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Tarihte bugün 4 Mayıs günü neler oldu?

Tarihte bugün, yani 4 Mayıs'ta neler olduğunu merak edenler için haberimizde kronolojik bir sıralamaya yer verdik. Tarihte bugün neler oldu? Tarihte bugün neler yaşandı? 4 Mayıs'ta kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte detaylar...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 23:32
Tarihte bugün 4 Mayıs günü neler oldu?
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Tarihte 4 Mayıs günü neler oldu?

Tarihte 4 Mayıs gününde beler yaşandığını merak edenler için haberimizde konuya ilişkin bilgilere yer verdik. 4 Mayıs’ta kim doğdu? Kim öldü? Neler yaşandı? İşte kronolojik sıralaması…

O günün tarihteki yerini merak eden okurlarımız için 4 Mayıs gününün geçmişten bugüne nelere tanık olduğunu bu günde nelerin yaşandığını paylaştık. 4 Mayıs’ta neler oldu?

  • 1494 yılında Kristof Kolomb, Jamaika'ya vardı.
  • 1814 yılında I. Napolyon, Elba Adasının Portoferraio kasabasına vardı ve sürgün hayatı başladı.
  • 1865 yılında Abraham Lincoln suikast sonucu öldürülüşünden üç hafta sonra Springfield Illinois'de defnedildi.
  • 1904 yılında Panama Kanalı inşası başladı.
  • 1912 yılında İtalya, Rodos'u işgal etti.
  • 1919 yılında Çin Cumhuriyeti'nde yabancı mallarını boykotu savunan öğrenci ayaklanması
  • 1924 yılında 1924 Yaz Olimpiyatları Paris'te başladı.
  • 1930 yılında Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.
  • 1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk, üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi.
  • 1932 yılında Al Capone, vergi kaçırma suçundan Atlanta'da hapse girdi.
  • 1949 yılında İstiklal Mahkemeleri'ne ilişkin yasa yürürlükten kaldırıldı.
  • 1953 yılında Enest Hemingway, Yaşlı Adam ve Deniz adlı romanıyla Pulitzer Ödülü aldı.
  • 1970 yılında ABD'de, Ohio Kent Üniversitesi'nde, ABD'nin Kamboçya'yı işgalini protesto eden öğrencilere müdahale eden güvenlik güçleri dört öğrenciyi öldürdü, dokuzunu yaraladı.
  • 1979 yılında Margaret Thatcher, İngiltere başbakanı seçildi. İngiltere tarihinin ilk kadın başbakanı oldu.
  • 1994 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere özerklik verilmesini öngören antlaşmaya imza attı.
  • 1997 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Şebnem Paker'in seslendirdiği 'Dinle' adlı şarkı üçüncü oldu.
  • 1997 yılında Irak'tan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 25 kişiyi taşıyan iki tekne, Ege Denizi'nde battı. 17 kişi boğuldu, yedi kişi kayboldu.
  • 2002 yılında Nijerya'da bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü: 148 kişi öldü.
  • 2009 yılında Mardin'de yapılan bir düğün sırasında düğündekilere kan davası yüzünden aynı aileden olan insanlara ateş açıldı. Saldırıda 3 hamile kadın 6 çocuk toplamda 44 kişi öldü.

4 Mayıs'ta Doğan Ünlüler

  • 1655 yılında Bartolomeo Cristofori, piyanonun mucidi
  • 1770 yılında François Gérard, ressam
  • 1825 yılında Thomas Henry Huxley, İngiliz biyolog
  • 1826 yılında Ağustosus Le Plongeon, Britanyalı amatör arkeolog, eski eserler uzmanı ve fotoğrafçı
  • 1878 yılında Aleksandr Tamanian, Ermeni mimar ve kentbilimci
  • 1880 yılında Bruno Taut, Alman mimar
  • 1881 yılında Aleksandr Kerenski, Rus politikacı
  • 1889 yılında Fritz von Opel, Alman otomotiv sanayicisi
  • 1928 yılında Muhammed Hüsnü Mübarek, Mısırlı politikacı, cumhurbaşkanı
  • 1929 yılında Audrey Hepbun, Belçikalı sinema oyuncusu
  • 1936 yılında Manuel Benitez, El Cordobés adıyla bilinen İspanyol Boğa güreşçisi
  • 1939 - Amos Oz, İsraili yazar
  • 1954 yılında Ricky Ford, Amerikan Jazz saksofoncu
  • 1956 yılında Ulrike Meyfarth, Alman bayan eski yüksek atlamacı
  • 1964 yılında Rocco Siffredi, İtalyan film aktörü, yönetmeni ve yapımcısı
  • 1967 yılında Haydar Zorlu, Türk asıllı Alman oyuncu
  • 1972 yılında Mike Dint, ABD'li gitarist ve baterist.
  • 1974 yılında Andy Khachaturian, Ermeni asıllı ABD'li besteci ve şarkıcı.
  • 1985 yılında Fenandinho, Brezilyalı futbolcu
  • 1987 yılında Mehmet Can Çakar, Türk Ralli Pilotu ve Şehir Plancısı

4 Mayıs'ta Ölen Ünlüler

  • 1506 yılında Hüseyin Baykara, Timur İmparatorluğu hükümdarı ve şair (d. 1438)
  • 1519 yılında Lorenzo di Piero de' Medici, Floransa yöneticisi, Urbino Dükü (d. 1492)
  • 1734 yılında James Thonhill, İngiliz ressam (d. 1675)
  • 1903 yılında Gotse Delçev, Bulgar devrimci (d. 1872)
  • 1938 yılında Carl von Ossietzky, Alman yazar (d. 1889)
  • 1945 yılında Nadir Mutluay, İstiklâl Savaşı'nda Anadolu'da çıkan iç isyanları bastırmada ve işgale direnen Türk güçlerine silah temin etmede önemli hizmetleri geçmiş Müftü. (d. 1879)
  • 1945 yılında Fedor von Bock, Alman subayı (d. 1880)
  • 1955 yılında George Enescu, Romanyalı besteci (d. 1881)
  • 1979 yılında Tezer Taşkıran, Türk öğretmen, siyasetçi, yazar, ilk kadın milletvekillerinden (d. 1907)
  • 1980 yılında Josip Broz Tito, Yugoslavya devlet başkanı, mareşal (d. 1892)
  • 1984 yılında Diana Dors, İngiliz aktris (d. 1931)
  • 1985 yılında Fikri Sönmez (Terzi Fikri), Fatsa eski Belediye Başkanı (Fatsa Devrimci Yol davasından tutuklu olarak kaldığı Amasya askeri cezaevinde kalp krizi sonucu) (d. 1938)
  • 1997 yılında Esin Engin, Türk müzisyen (d. 1945)
  • 2001 yılında Leman Bozkurt Altınçekiç, ilk Türk kadın jet pilotu (d. 1932)
  • 2009 yılında Dom DeLuise, ABD'li aktör, komedyen yapımcı ve yönetmen (d. 1933)

4 Mayıs Özel Hafta Gün ve Günler

  • 1979 yılı Star Wars Günü
  • Fırtına : Çiçek Fırtınası

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 23:32
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