Tarihte bugün 4 Mayıs günü neler oldu?

Tarihte 4 Mayıs günü neler oldu?

Tarihte 4 Mayıs gününde beler yaşandığını merak edenler için haberimizde konuya ilişkin bilgilere yer verdik. 4 Mayıs’ta kim doğdu? Kim öldü? Neler yaşandı? İşte kronolojik sıralaması…

1494 yılında Kristof Kolomb, Jamaika'ya vardı.

1814 yılında I. Napolyon, Elba Adasının Portoferraio kasabasına vardı ve sürgün hayatı başladı.

1865 yılında Abraham Lincoln suikast sonucu öldürülüşünden üç hafta sonra Springfield Illinois'de defnedildi.

1904 yılında Panama Kanalı inşası başladı.

1912 yılında İtalya, Rodos'u işgal etti.

1919 yılında Çin Cumhuriyeti'nde yabancı mallarını boykotu savunan öğrenci ayaklanması

1924 yılında 1924 Yaz Olimpiyatları Paris'te başladı.

1930 yılında Mahatma Gandi, İngilizler tarafından tutuklandı.

1931 yılında Mustafa Kemal Atatürk, üçüncü kez Cumhurbaşkanı seçildi.

1932 yılında Al Capone, vergi kaçırma suçundan Atlanta'da hapse girdi.

1949 yılında İstiklal Mahkemeleri'ne ilişkin yasa yürürlükten kaldırıldı.

1953 yılında Enest Hemingway, Yaşlı Adam ve Deniz adlı romanıyla Pulitzer Ödülü aldı.

1970 yılında ABD'de, Ohio Kent Üniversitesi'nde, ABD'nin Kamboçya'yı işgalini protesto eden öğrencilere müdahale eden güvenlik güçleri dört öğrenciyi öldürdü, dokuzunu yaraladı.

1979 yılında Margaret Thatcher, İngiltere başbakanı seçildi. İngiltere tarihinin ilk kadın başbakanı oldu.

1994 yılında Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail, Batı Şeria ve Gazze'de yaşayan Filistinlilere özerklik verilmesini öngören antlaşmaya imza attı.

1997 yılında Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Şebnem Paker'in seslendirdiği 'Dinle' adlı şarkı üçüncü oldu.

1997 yılında Irak'tan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 25 kişiyi taşıyan iki tekne, Ege Denizi'nde battı. 17 kişi boğuldu, yedi kişi kayboldu.

2002 yılında Nijerya'da bir yolcu uçağı kalkıştan hemen sonra düştü: 148 kişi öldü.

2009 yılında Mardin'de yapılan bir düğün sırasında düğündekilere kan davası yüzünden aynı aileden olan insanlara ateş açıldı. Saldırıda 3 hamile kadın 6 çocuk toplamda 44 kişi öldü.

4 Mayıs'ta Doğan Ünlüler

1655 yılında Bartolomeo Cristofori, piyanonun mucidi

1770 yılında François Gérard, ressam

1825 yılında Thomas Henry Huxley, İngiliz biyolog

1826 yılında Ağustosus Le Plongeon, Britanyalı amatör arkeolog, eski eserler uzmanı ve fotoğrafçı

1878 yılında Aleksandr Tamanian, Ermeni mimar ve kentbilimci

1880 yılında Bruno Taut, Alman mimar

1881 yılında Aleksandr Kerenski, Rus politikacı

1889 yılında Fritz von Opel, Alman otomotiv sanayicisi

1928 yılında Muhammed Hüsnü Mübarek, Mısırlı politikacı, cumhurbaşkanı

1929 yılında Audrey Hepbun, Belçikalı sinema oyuncusu

1936 yılında Manuel Benitez, El Cordobés adıyla bilinen İspanyol Boğa güreşçisi

1939 - Amos Oz, İsraili yazar

1954 yılında Ricky Ford, Amerikan Jazz saksofoncu

1956 yılında Ulrike Meyfarth, Alman bayan eski yüksek atlamacı

1964 yılında Rocco Siffredi, İtalyan film aktörü, yönetmeni ve yapımcısı

1967 yılında Haydar Zorlu, Türk asıllı Alman oyuncu

1972 yılında Mike Dint, ABD'li gitarist ve baterist.

1974 yılında Andy Khachaturian, Ermeni asıllı ABD'li besteci ve şarkıcı.

1985 yılında Fenandinho, Brezilyalı futbolcu

1987 yılında Mehmet Can Çakar, Türk Ralli Pilotu ve Şehir Plancısı

4 Mayıs'ta Ölen Ünlüler

1506 yılında Hüseyin Baykara, Timur İmparatorluğu hükümdarı ve şair (d. 1438)

1519 yılında Lorenzo di Piero de' Medici, Floransa yöneticisi, Urbino Dükü (d. 1492)

1734 yılında James Thonhill, İngiliz ressam (d. 1675)

1903 yılında Gotse Delçev, Bulgar devrimci (d. 1872)

1938 yılında Carl von Ossietzky, Alman yazar (d. 1889)

1945 yılında Nadir Mutluay, İstiklâl Savaşı'nda Anadolu'da çıkan iç isyanları bastırmada ve işgale direnen Türk güçlerine silah temin etmede önemli hizmetleri geçmiş Müftü. (d. 1879)

1945 yılında Fedor von Bock, Alman subayı (d. 1880)

1955 yılında George Enescu, Romanyalı besteci (d. 1881)

1979 yılında Tezer Taşkıran, Türk öğretmen, siyasetçi, yazar, ilk kadın milletvekillerinden (d. 1907)

1980 yılında Josip Broz Tito, Yugoslavya devlet başkanı, mareşal (d. 1892)

1984 yılında Diana Dors, İngiliz aktris (d. 1931)

1985 yılında Fikri Sönmez (Terzi Fikri), Fatsa eski Belediye Başkanı (Fatsa Devrimci Yol davasından tutuklu olarak kaldığı Amasya askeri cezaevinde kalp krizi sonucu) (d. 1938)

1997 yılında Esin Engin, Türk müzisyen (d. 1945)

2001 yılında Leman Bozkurt Altınçekiç, ilk Türk kadın jet pilotu (d. 1932)

2009 yılında Dom DeLuise, ABD'li aktör, komedyen yapımcı ve yönetmen (d. 1933)

4 Mayıs Özel Hafta Gün ve Günler

1979 yılı Star Wars Günü

Fırtına : Çiçek Fırtınası

O günün tarihteki yerini merak eden okurlarımız için 4 Mayıs gününün geçmişten bugüne nelere tanık olduğunu bu günde nelerin yaşandığını paylaştık. 4 Mayıs’ta neler oldu?