Tarihte bugün 31 Mart günü neler oldu?

31 Mart Tarihte Bugün

1774 - Büyük Britanya Hükümeti, Boston limanını kapattı.

1889 - Paris'te Eiffel Kulesi açıldı.

1909 - Titanic'in yapımına başlandı.

1918 - Yaz saati ilk kez uygulanmaya başlandı.

1921 - İkinci İnönü Muharebesi'nde, Türk Ordusunun karşı taarruzu başladı.

1922 - Zeyyat Selimoğlu, doğdu.

1925 - Şeyh Said İsyanı'nın olduğu bölgede, Divan-ı Harb'in verdiği idam cezalarının, onay gerektirmeden yerine getirilmesi hakkındaki kanun kabul edildi.

1928 - İzmir, Torbalı'da meydan gelen 7,0 büyüklüğündeki depremde 50 kişi öldü.

1965 - ABD, Vietnam'a 3500 deniz piyadesi göndererek sıcak savaşa girdi.

1975 - 39. Hükümet, Süleyman Demirel Başkanlığında kuruldu.

1975 - Munis Faik Ozansoy, öldü.

1979 - Malta'daki İngiliz Birlikleri Ada'dan çekildi.

2005 – Makemake, Michael E. Brown tarafından keşfedildi.

2008 - İtalyan sanatçı Pippa Bacca, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı köyü yakınlarında ölü bulundu. Zanlı Murat K. tutuklandı.

2013 - Yaşar Güner, hayatını kaybetti.

2015 - Türkiye'de elektrik sistemi çöktü. 10 saate uzanan kesintiler yaşandı.

2017 - Halit Akçatepe, hayatını kaybetti.

Her gün farklı bir olay yaşanmaktadır. Bu olaylar tarihe geçmektedir.tarihinde neler olduğu vatandaşlarımız tarafından merak ediliyor. Her gün tarihte farklı olaylar yaşanmaktadır. 31 Martbelli oldu. 31 Mart’ta hangi olaylar yaşandı, kimler doğdu, kimler öldü sorularının yanıtları belli oldu.