Tarihte bugün 31 Mart günü neler oldu?

31 Mart Tarihte Bugün
- 1774 - Büyük Britanya Hükümeti, Boston limanını kapattı.
- 1889 - Paris'te Eiffel Kulesi açıldı.
- 1909 - Titanic'in yapımına başlandı.
- 1918 - Yaz saati ilk kez uygulanmaya başlandı.
- 1921 - İkinci İnönü Muharebesi'nde, Türk Ordusunun karşı taarruzu başladı.
- 1922 - Zeyyat Selimoğlu, doğdu.
- 1925 - Şeyh Said İsyanı'nın olduğu bölgede, Divan-ı Harb'in verdiği idam cezalarının, onay gerektirmeden yerine getirilmesi hakkındaki kanun kabul edildi.
- 1928 - İzmir, Torbalı'da meydan gelen 7,0 büyüklüğündeki depremde 50 kişi öldü.
- 1965 - ABD, Vietnam'a 3500 deniz piyadesi göndererek sıcak savaşa girdi.
- 1975 - 39. Hükümet, Süleyman Demirel Başkanlığında kuruldu.
- 1975 - Munis Faik Ozansoy, öldü.
- 1979 - Malta'daki İngiliz Birlikleri Ada'dan çekildi.
- 2005 – Makemake, Michael E. Brown tarafından keşfedildi.
- 2008 - İtalyan sanatçı Pippa Bacca, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Tavşanlı köyü yakınlarında ölü bulundu. Zanlı Murat K. tutuklandı.
- 2013 - Yaşar Güner, hayatını kaybetti.
- 2015 - Türkiye'de elektrik sistemi çöktü. 10 saate uzanan kesintiler yaşandı.
- 2017 - Halit Akçatepe, hayatını kaybetti.
Son Güncelleme: 31.03.2021 00:30