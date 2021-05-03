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Tarihte bugün 3 Mayıs günü neler oldu?

Tarihte bugün yaşanmış olan doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olaylar merak edilmeye başlandı. Birleşmiş Milletler 3 Mayıs’ın ‘Dünya Basın Özgürlüğü Günü’ olarak kararlaştırırken 3 Mayıs günü başka hangi olayların yaşandığı, nelerin olduğu araştırılmaya başlandı. İşte detaylar…

03 Mayıs 2021 Pazartesi 01:42
Tarihte bugün 3 Mayıs günü neler oldu?
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Tarihte bugün yaşanmış olan doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olaylar merak edilmeye başlandı. Namibia'nın Windhoek kentinde UNESCO tarafından 3 Mayıs 1991'de düzenlenen 'Bağımsız ve Çoğulcu Afrika Basınının Geliştirilmesi' başlıklı konferansta bir bildiri yayımlanmıştı. Daha sonra 20 Aralık 1993'te UNESCO bu bildirinin yayımlandığı günü 'Dünya Basın Özgürlüğü Günü' ilan etmiştir. Önceleri yazılı basına odaklanmış Afrika'daki basın özgürlüğü konferansları, aktivistler tarafından çeşitli konuların tartışıldığı bir ortam olmuştur ve Afrika halkının daha çok radyo ile iletişim kurduğu gerçeğiyle radyo yayıncılığı en çok konuşulan konu olmuştur. 

Üretim ve dağıtım için gerekli malzemelerin ve altyapının siyasal ve ekonomik denetimden bağımsız olmasıyla basının bağımsızlığı sağlamaktadır.    

UNESCO Dünya Basın Özgürlüğü Guillermo Cano Ödülü ilk kez 1997’de oluşturulmuş; “dünyanın neresinde olursa olsun, tehlikelerle karşı karşıya gelme pahasına basın özgürlüğünün korunmasına ve geliştirilmesine önemli katkılarda bulunan kişi ve kuruluşlara verilen” bu ödüle ismini veren Kolombiyalı gazeteci Guillermo Cano Isaza, yazılarında uyuşturucu mafyasına karşı mücadele etmekteydi ama Bogota’daki El Espectador gazete binasının önünde 17 Aralık 1986’da öldürüldü.

3 Mayıs günü başka hangi olaylar yaşanmıştır?

  • 1920- TBMM'nin ilk bakanlar kurulu oluşturuldu. İcra Vekilleri Heyeti, 5 Mayıs'ta Mustafa Kemal başkanlığında ilk toplantısını yaptı.
  • 1934- Kayseri Uçak Fabrikasında yapılan ilk parti altı avcı uçağından biri, 50 dakikalık uçuşla Kayseri'den Ankara'ya geldi.
  • 1945- Türkiye'de 3 Mayıs Olayları anıldı ve Türkçülük Bayramı ilan edildi.
  • 1950- Ali Naci Karacan'ın kurduğu Milliyet gazetesi yayın hayatına başladı.
  • 1951- Demokrat Parti meclis grubunda din eğitiminin genişletilmesi istendi.
  • 1968- Paris Sorbonne Üniversitesi'nde çıkan isyan 1 aydan fazla sürdü, Fransa'nın geneline yayıldı, sonuçta meclis feshedildi ve pek çok sivil ve polis hayatını kaybetti.
  • 1969- Yargıtay başkanı İmran Öktem'in Ankara Maltepe Camisi'nde yapılan cenaze töreninde, bir kalabalık cenaze namazının kılınmasını engellemeye çalıştı ve cami görevlileri görevlerini yerine getirmekten kaçındı.
  • 1979- Margaret Thatcher, İngiltere'nin ilk kadın başbakanı oldu.
  • 1986- Çenobil nükleer kazası sonrası oluşan radyoaktif bulutların Türkiye'ye de ulaştığı ve bazı bölgelerde radyasyonun yedi kat arttığı açıklandı.

3 Mayıs Günü kimler doğmuştur?

  • 1849- Benhard von Bülow, Almanya Şansölyesi
  • 1933- James Brown, ABD'li şarkıcı (ö. 2006)
  • 1933- Steven Weinberg, Nobel Ödülü sahibi ABD'li fizikçi
  • 1950- Mary Hopkin, Galli folk şarkıcısı
  • 1971- Wang Yan, Çinli yürüyüşçü

3 Mayıs günü kimler ölmüştür?

  • 1481- Fatih Sultan Mehmed, İstanbul'u fetheden Osmanlı padişahı (d. 1432)
  • 1856- Adolphe Adam, Fransız besteci (d. 1803)
  • 1963- Abdülhak Şinasi Hisar, şair ve yazar (d. 1887)
  • 1987- Dalida, İtalyan şarkıcı (d. 1933)



Son Güncelleme: 03.05.2021 01:42
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Tarihte Bugün4 Mayıs
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