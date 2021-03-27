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Tarihte bugün 27 Mart günü neler oldu?

Yaşanmış ve tarihe kazınmış olaylar günümüze kadar gelirken tarihte bugün 27 Mart olaylarını haberimizde yer verdik. 27 Mart’ta hangi önemli isimler doğdu? Hangi olaylar 27 Mart tarihinde yaşandı? İşte 27 Mart tarihinde yaşanan olaylar haberimizde

27 Mart 2021 Cumartesi 00:35
Tarihte bugün 27 Mart günü neler oldu?
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Tarihte bugün 27 Mart olaylarını ele alırken zamanında yaşanmış ve tarihe kazınmış önemli olayları haberimizde yer vereceğiz. 27 Mart tarihinde kimler doğup kimlerin öldüğünü merak eden vatandaşlar bugünün önemli olaylarını araştırıyor. İşte 27 Mart’ta yaşanan tarihi olaylar haberimizde

  • Dünya Tiyatrolar Günü ve Dünya Demiryolları Çalışanları Günü olarak kabul edilen 27 Mart'ta birçok gelişme meydana geldi.
  • 425 - İmparator II. Theodosius döneminde Konstantinopolis'te, Auditorium adıyla ilk yüksek okul açıldı.
  • 630 - Tang Hanedanı, Yin Dağları'nda (günümüzde İç Moğolistan) Doğu Göktürk Kağanlığını yendi.
  • 1822 -  Osmanlı Devleti'nde on dokuzuncu asırda yetişen Türk devlet ve bilim adamı, tarihçi, hukukçu, şair, Ahmet Cevdet Paşa doğdu.
  • 1854 - Kırım Savaşı: Birleşik Krallık, Rus İmparatorluğuna savaş ilan etti.
  • 1889 - Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk yazar ve Anadolu Ajansı'nın kurucularından doğdu.
  • 1891 - Servet-i Fünun dergisinin ilk sayısı çıktı.
  • 1923 - Ali Şükrü Bey, Türk siyasetçi hayatını kaybetti.
  • 1945 - Halit Ziya Uşaklıgil, Türk yazar hayatını kaybetti.
  • 1970 - Gediz, Kütahya'da deprem oldu, 1087 kişi hayatını kaybetti.
  • 1972 - Türkiye Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi lideri Mahir Çayan ve arkadaşları Ünye Radar Üssü'nden 3 İngiliz teknisyeni kaçırdı.
  • 1986 - Hayali mobilya davasında 10 yıldır yargılanan Yahya Demirel tahliye edildi.
  • 2012 - Türkiye, Şam Büyükelçiliği'nin bütün faaliyetlerini askıya aldı.


Son Güncelleme: 27.03.2021 00:35
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27 MartOlayTarihBugün
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