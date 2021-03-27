Tarihte bugün 27 Mart günü neler oldu?

- Dünya Tiyatrolar Günü ve Dünya Demiryolları Çalışanları Günü olarak kabul edilen 27 Mart'ta birçok gelişme meydana geldi.
- 425 - İmparator II. Theodosius döneminde Konstantinopolis'te, Auditorium adıyla ilk yüksek okul açıldı.
- 630 - Tang Hanedanı, Yin Dağları'nda (günümüzde İç Moğolistan) Doğu Göktürk Kağanlığını yendi.
- 1822 - Osmanlı Devleti'nde on dokuzuncu asırda yetişen Türk devlet ve bilim adamı, tarihçi, hukukçu, şair, Ahmet Cevdet Paşa doğdu.
- 1854 - Kırım Savaşı: Birleşik Krallık, Rus İmparatorluğuna savaş ilan etti.
- 1889 - Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk yazar ve Anadolu Ajansı'nın kurucularından doğdu.
- 1891 - Servet-i Fünun dergisinin ilk sayısı çıktı.
- 1923 - Ali Şükrü Bey, Türk siyasetçi hayatını kaybetti.
- 1945 - Halit Ziya Uşaklıgil, Türk yazar hayatını kaybetti.
- 1970 - Gediz, Kütahya'da deprem oldu, 1087 kişi hayatını kaybetti.
- 1972 - Türkiye Halk Kurtuluş Partisi - Cephesi lideri Mahir Çayan ve arkadaşları Ünye Radar Üssü'nden 3 İngiliz teknisyeni kaçırdı.
- 1986 - Hayali mobilya davasında 10 yıldır yargılanan Yahya Demirel tahliye edildi.
- 2012 - Türkiye, Şam Büyükelçiliği'nin bütün faaliyetlerini askıya aldı.
Son Güncelleme: 27.03.2021 00:35