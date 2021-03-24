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Tarihte bugün 25 Mart günü neler oldu?

Tarihte bugün yani 25 Mart'ta ülkemizde ve dünyada hangi önemli olayların yaşandığı vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. 25 Mart günü pek çok önemli olay meydana gelmiştir.

24 Mart 2021 Çarşamba 23:59
Tarihte bugün 25 Mart günü neler oldu?
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Tarihte bugün yani 25 Mart’ta hangi olayların yaşanmış olduğu merak edilmektedir. 25 Mart gününün önemli olaylarındna birisi de Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybetmesidir. Ayrıca 25 Mart Manisa Mesir Macunu festivali ve Dünya Köle Ticareti Kurbanlarını anma günüdür.

2009- BBP partili altı kişinin bulunduğu helikopter Kahramanmaraş’ta düştü. İçinde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu yaşama gözlerini yumdu.

1996- Emek Partisi kuruldu.

1992-  Sergei Krikalyov, Mir Uzay İstasyonu’nda 10 ayın ardından dünyaya geri dönüş yaptı.

1988- Metris Cezaevi’den 29 mahkum kaçtı.

1975- Faysal bin Abdül Aziz hayatını kaybetti.

1962- EOKA Kıbrıs’ta iki camiyi bombaladı.

1951- İstanbul’da Neve Şalom isimli sinagog açıldı.

1950- Ankara’da THY’ye ait bir uçak düştü.

1944- Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı halka açıldı.

1924- Yunanistan’da cumhuriyetin ilanı

1918- Erzurum Oltu’nun kurtuluşu

1915- Süleyman Efendi hayatını kaybetti.

1912- Ahmet Fethi Tek tarafından Türk Ocağı kuruldu.

1821- Yunanistan bağımsızlığını ilan etti.

1807- Birleşik Krallık’ta köle ticareti yasaklandı.

1655- Satün’ün en büyük uydusu keşfedildi.

1611- Evliya Çelebi doğdu.



Son Güncelleme: 24.03.2021 23:59
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