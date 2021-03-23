Tarihte bugün 24 Mart günü neler oldu?

24 Mart Tarihte Bugün
- 1239 - Moğol İmparatoru Timurlenk tarihin en eski kentlerinden Diyarbakır'ı işgal etti.
- 1923 - Mustafa Kemal Atatürk, dünyaca ünlü Time dergisine kapak oldu.
- 1923 - Yunanistan'da cumhuriyet ilan edildi.
- 1926 - Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun TBMM'de kabul edildi.
- 1938 - Cumhurbaşkanlığı yatı olarak satın alınan Savarona'ya, İngiltere'nin Southampton Limanı'nda törenle Türk bayrağı çekildi.
- 1976 - Arjantin Devlet Başkanı Isabel Peron, darbeyle devrildi. Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera ve Orlando Ramon Agosti’den oluşan yasadışı cunta iktidara el koydu, yedi yıllık diktatörlük döneminde 30 bine yakın kişi kaybedildi.
- 1978 - Savcı Doğan Öz’e suikast yapıldı ve öldürüldü.
- 1998 – Hindistan’da büyük bir fırtına çıktı. 3000’den fazla kişi yaralanırken 250 kişi yaşamını yitirdi.
- 1999 – Yugoslavya, NATO tarafından havadan bombalandı.
- 2000 – Varan Turizm şirketinin bir otobüsü, kimliği belirsiz kişilerce içerisindeki 36 yolcuyla beraber kaçırıldı. Sonrasında 3 kişi yakalandı ve 36 yıl hapis cezası verildi.
- 2000 - Genelkurmay Başkanlığı, Talat Aydemir'in idamıyla sonuçlanan 1963'teki darbe girişimine katılan 1459 Harp Okulu öğrencisinin haklarını 37 yıl sonra iade etti.
- 2006 – ETA, İspanya’da kalıcı ateşkes ilan etti.
- 2007 – A Milli Futbol Takımı Euro 2008 elemelerinde Yunanistan’ı 4-1 gibi bir skorla mağlup etti.
24 Mart Doğumlar
- 1834 - William Morris, İngiliz şair, ressam (ö. 1896)
- 1879 - Neyzen Tevfik, Türk neyzen va şair (ö. 1953)
- 1926 - Dario Fo, İtalyan yazar Nobel Edebiyat Ödülü sahibi
- 1930 - Steve McQueen, ABD'li sinema oyuncusu
- 1944 - Vojislav Koštunica, Sırbistan başbakanı
- 1944 - Han Myeong-sook, Güney Kore başbakanı
- 1960 - Nena, Alman müzisyen
- 1965 - The Undertaker, ABD'li güreşçi
- 1972 - Christophe Dugarry, Fransız futbolcu
- 1974 - Alyson Hannigan, ABD'li oyuncu
24 Mart Ölümler
- 1603 - I. Elizabeth, İngiltere kraliçesi (d. 1533)
- 1882 - Henry Wadsworth Longfellow, ABD'li şair (d. 1807)
- 1901 - İsmail Safa, Türk yazar (d. 1867)
- 1905 - Jules Vene, Fransız yazar (d. 1828)
- 1946 - Alexander Alekhine, Rus satranç oyuncusu (d. 1892)
- 1968 - Alice Guy-Blaché, Fransız film yönetmeni ve yapımcısı (d. 1873)
- 1971 - Müfide Ferit Tek, Türk romancı (d. 1892)
- 1978 - Doğan Öz,Cumhuriyet Savcısı (d.1934)
- 1986 - Ertuğrul Yeşiltepe, Türk gazeteci
- 1988 - Turhan Feyzioğlu, Türk hukukçu ve politikacı (d. 1922)
Son Güncelleme: 23.03.2021 23:19