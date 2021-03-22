Tarihte bugün 23 Mart günü neler oldu?

Senenin belirli günlerinde, hatırlamalar yapmak ya da anmak amaçlı türlü etkinlikler yapılmaktadır. 23 Mart tarihinde gerçekleşen olaylar nelerdir?

23/03/1781 yılında Güneş sisteminin 9.gezegeni olan Uranüs keşfedildi.

23/03/1791 tarihinde Hollandalı kadın hakları savunucusu Etta Palm "Gerçeğin Dostları Konfederasyonu" olarak tanınan kadın kulüplerini kurmuştur.

23/03/1842 tarihinde Fransız yazar Stendhal hayatını kaybetti .

23/03/1848 tarihinde Macaristan Avusturya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

23/03/1869 tarihinde İspanya ve ABD'e karşı Filipinlerin bağımsızlık mücadelesinin Önderi Emilio Aguinaldo hayata gelmiştir.

23/03/1876 tarihinde Türk milliyetçi hareketinin en önemli aydın ve sözcülerinden sosyologu yazar ve şair olan Ziya Gökalp doğmuştur.

23.03.1900 tarihinde Almanya'da Amerikalı psikoanalizci ve toplum felsefecisi Erich Fromm doğdu.

23.03.1903 tarihinde Yeni Zelanda'nın en tanınmış yazarı olan romancı ve kısa öykücüsü olan Frank Sargeson doğmuştur.

23.03.1910 tarihinde Raşomon, Yedi Samuray gibi filmleriyle uluslararası üne sahip olan ilk Japon film yönetmeni Akira Kurosawa doğmuştur.

23.03.1919 tarihinde Benito Mussolini İtalya'da Faşist Partiyi kurdu.

23.03.1921 tarihinde Yunan birlikleri, Uşak ve Bursa üzerinden, Afyon ve Eskişehir'e doğru iki koldan taarruz başlattı.

23.03.1924 tarihinde 1948'den sonra ilk Sosyalist Japon Başbakanı Tomiichi Murayama doğmuştur.

23.03.1931 tarihinde İlköğrenimin Türk okullarında yapılmasını zorunlu kılan kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. Kanunda, "ilk tahsil çağındaki çocukların bu terbiye ve tahsili ecnebi mekteplerinde almaları"nın yanlış ve zararlı olduğu ifade edildiği gözükmektedir.

23.03.1933 tarihinde Alman Milli Meclisi Reichstag Adolf Hitler'e karanameler ile ülkeyi yönetme yetkisi verdi

23.03.1946 tarihinde Zekeriya ve Sabiha Sertel, Cami Baykut ve Halil Lütfi Dördüncü, çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Daha sonra dava Yargıtayca bozuldu ve gazeteciler serbest bırakıldılar.

23.03.1949 tarihinde Büyük Doğu dergisi sahibi Necip Fazıl Kısakürek, kumar oynadığı sırada polis tarafından yakalandı.

23.03.1953 tarihinde Fransız ressam Raoul Dufy hayatını kaybetti.

.23.03.1959 tarihinde Ankara'da yayınlanan Öncü gazetesi süresiz olarak kapatıldı.

23.03.1960 tarihinde Nurculuk olarak bilinen İslamcı akımın kurucusu Said-i Nursi, Urfa'da Halilülrahman Camii mezarlığına gömülü kemikleri 27 Mayısıs 1960 darbesinin ardından Isparta yakınlarında bilinmeyen bir yere taşındı.

23.03.1971 tarihinde Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu liderlerinden Deniz Gezmiş'in arkadaşları Hüseyin İnan ve Mehmet Nakipoğlu yakalandı.

23.03.1972 tarihinde Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 146. maddesini ihlal ettikleri ileri sürülerek verilen idam cezalarını onayladı.

23.03.1973 tarihinde Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Şevkiye Mayıs 58 yaşında hayatını kaybetti.

23.03.1974 tarihinde Hükümet, İmralı adasında gömülü olan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarlarının başka bir yere taşınmasına izin verdi .

.23.03.1977 tarihinde Liselerde okutulan "Felsefeye Başlangıç" adlı kitabın yazarı Prof. Nebahat Küyel, Aleviler'i küçük düşürme iddiasıyla yargılandı.

23.03.1989 tarihinde Cizre'nin Yeşilyurt köyünde köylülere dışkı yedirdiği iddia edilen Jandarma Tabur Komutanı Cafer Tayyar Çağlayan hakkında üç yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

23.03.1990 tarihinde Cizre'de binlerce kişi yürüyüş yaptı.

23.03.1992 tarihinde Şınak'ın Cizre ilçesinde çıkan olaylarda, güvenlik güçleri ile göstericiler arasındaki çatışmaları izleyen Sabah gazetesi muhabiri İzzet Kezer, başından vurularak öldü.

23.03.1995 tarihinde Sanat Tarihçisi Prof. Cevad Mahmut Altar 93 yaşında hayatını kaybetti.

.23.03.1996 tarihinde Ankara'da öğrenciler harçları protesto eylemi yaptılar. Çıkan olaylar sonrasında Dil Tarih Coğrafya Fakültesi binasına giren polis 127 öğrenciyi gözaltına aldı. Olaylarda 51 polis ve 100 öğrenci yaralandı.

23.03.1996 tarihinde Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuzhan Asiltürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni din düşmanlığı yapmakla suçladı

.23.03.1998 tarihinde Bakanlar Kurulunda irticayla mücadelede alınması gereken önlemleri içeren yasa tasarılarının büyük bölümü imzalandı.

23.03.2001 tarihinde NATO, Kosova savaşında "seyreltilmiş uranyum" mermisi kullandığını itiraf etti. Aynı gün, Galatasaray futbol takımı, Avrupa Futbol Birliği, UEFA Kupası çeyrek finalinde deplasmandaki ilk maçta 4-1 yendikleri Mallorca'yı Ali Sami Yen Stadı'nda da yenip, yarı finalist oldu.