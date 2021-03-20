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Tarihte bugün 20 Mart günü neler oldu?

Tarihte bugün 20 Mart’ta meydana gelen olaylar neler? Geçmiş tarihte 20 Mart günü yaşanan olaylar merak konusu oldu. 20 Mart 2020 tarihinde damga vuran hadiseler neler? 20 Mart'ta kimler dünyaya geldi, kimler hayatını kaybetti ve hangi tarihi olaylar meydana geldi? 20 Mart gününde dünya genelinde yaşanan hadiseler neler? Gibi sorular merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

20 Mart 2021 Cumartesi 02:18
Tarihte bugün 20 Mart günü neler oldu?
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20 Mart 2020 tarihinde koronavirüsün etkisini büyük bir şekilde dünya geneline taşıdığı bir gün olmuştur. Ülkemizde büyük tedbirler alınarak salgını sona erdirmek amacıyla ve yaymamak için herkes evlerinde kalmaktadır. 

Yıl dönümleri;

  • Sonbahar Ekinoksu (Güney Yarım Kürede)
  • İlkbahar Ekinoksu (Kuzey Yarım Kürede)
  • Dünya Mutluluk Günü
  • Dünya Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Günü
  • Dünya Serçe Günü

1725 – Osmanlı Devleti 27. Padişahı I. Abdülhamid dünyaya geldi.

1916 - Albert Einstein, görecelik kuramını yayımladı.

1918 - Türk Kadını Dershanesi açıldı. Dershanede yabancı dil, Türkçe ve müzik dersleri ile konferanslar verildi.

1930 - Türk ressam Hoca Ali Rıza yaşamını yitirdi.

1942 - Naziler, Polonya'nın Zgierz kentinde 100 Polonyalıyı bir çalışma kampından alarak yaşamına son verdi.

1942 - Alman SS Birlikleri, batı Ukrayna'nın Rohatin kentinde 600'ü çocuk, 3000 Yahudiyi bir gün içerisinde öldürdü.

1945 - Adana - Ceyhan'da yaşanan 6 büyüklüğündeki depremde 39 kişi yaşamını yitirdi ve 328 ev yıkıldı.

1954 - Türk hendese (Geometri) muallimi ve telgraf ve telefon müderrisi Mehmet Emin Kalmuk yaşamını yitirdi.

1981 - Arjantin'in eski Başkanı Isabel Peron, rüşvet suçundan 8 sene hapis cezası aldı.

1995 - Tokyo metrosuna düzenlenen sarin gazı saldırısında 12 kişi yaşamını yitirdi, 1300 kişi yaralandı.

1996 - Altenatif Bank, Anadolu Grubu tarafından satın alındı.

1996 - İngiltere'de Hükümet, deli dana (Mad Cow Disease - MCD) hastalığının insanlara da bulaştığını duyurdu.

2003 - ABD, Irak'ı istila etti ve resmen Irak savaşı başladı.

2015 - Tam güneş tutulması yaşandı.

2020 - Türk sinema ve ses sanatçısı ve Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yaşamını yitirdi.

 

 



Son Güncelleme: 20.03.2021 02:18
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Anahtar Kelimeler:
Tarih20 Mart 2020ABDırakOsmanlı DevletiTokyo
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