Tarihte 28 Şubat'ta ne oldu? 28 Şubat post modern darbe nedir, ne demektir?

Türkiye’de 28 Şubat süreci diye bir kavram yatmakta. Peki, bu kavramın tanımı nedir? Ya da ne olduğunu doğru biliyor muyuz? 28 Şubat Post moden darbesi 28 Şubat 1997'de yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonucu açıklanan kararlarla neticesinde başlayan ve irticaya karşı, ordu ve bürokrasi merkezli konudur. Bu durum ülkemiz açısından siyasi, idari, hukuki ve toplumsal alanlara farklı açılardan olaylara sebebiyet vererek değişimlere tabii tutulmasını öngörmüştür.

28 Şubat kararları nelerdir?

24 yıl önce 28 Şubat günü Milli Güvenlik Kurulu tarafında bir toplantı yapıldı. Bu toplantı tam tamına 9 saat sürdü. Gerçekleşen konular üzerinde MGK laikliğin Türkiye’de demokrasi ve hukukun teminatı olduğunu masaya vurarak kesinleştirdi. Bu çerçevede alınan kararlar doğrultusunda laiklik için yasaların uygulanması istendi, tarikatlara bağlı okullar denetlenmeli ve MEB’e devredilmeli, 8 yıllık kesintisiz eğitime geçilmeli, Kuran kursları denetlenmeli, Tevhidi Tedrisat uygulanmalı, tarikatlar kapatılmalı, irtica nedeniyle ordudan atılanları savunan ve orduyu din düşmanıymış gibi gösteren medya kontrol altına alınmalı, kıyafet kanununa riayet edilmeli, kurban derileri deneklere verilmemeli, Atatürk aleyhindeki eylemler cezalandırılmalı, gibi birçok ifadelerlere yer verildi.

28 Şubat sonrasında neler oldu?

*4 Mart’ta Başbakan Erbakan, MGK kararları yumuşatılmasını aksi takdirde imzalamayacağını bildirdi. Değiştirilemeyen yönergeyi imzalama girişiminde bulunmadı.

* fakat MGK’nın manipülasyonu bünyesinde 13 Mart’ta Başbakan Necmettin Erbakan, medya tarafından MGK kararlarını ”imzaladı” diye arz edildi. Bunun üzerine 2013’te başlatılan ”28 Şubat Post Moden Askeri Darbesi Davası” hakkındaki yanıtını Erbakan kararları imzalamadığı MGK tutanakları incelenerek böyle bir şeyin söz konusu olamayacağını açıkladı. Nitekim dönemin gazetecilerinden olan Mehmet Ali Birand da CNN Türk’te katıldığı Cüneyt Özdemir’in programında bu bilgiyi teyit etmiş, kendilerinin (gazetecilerin) dezenformasyon yoluyla bir haber olarak kandırıldıklarını ifade etti.

*21 Mayısıs’ta Yargıtay Başsavcısı Vural Savaş, ‘‘Ülkeyi iç savaşa sürüklediğini” dile getirerek, RP’nin kapatılması görüşünde bulunarak davaya sürükledi.

*3 Haziran’da Susurluk Davası 7 ay aradan sonra DGM’de ele alındı.

*7 Haziran’da Genelkurmay, irticai faaliyetleri desteklediğini iddia ettiği firmalara ambargo uyguladı.

*10 Haziran’da Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay başkan ve üyeleri Genelkurmay Başkanlığı’na davet edilerek kendisi ve yandaşlarına irticanın devam edilmesi hakkında onay verdi.

*18 Haziran’da Necmettin Erbakan başbakanlıktan istifa ederek. İstifasının nedenini başbakanlığı Tansu Çiller’e devretmek olduğunu açıkladı.

*19 Haziran’da Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümet kurma görevini o sırada arkasında TBMM çoğunluğu olan DYP lideri Tansu Çiller’e bırakmayıp, ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz’a ithaf etti.

*30 Haziran’da Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit ve Hüsamettin Cindoruk’la birlikte ANASOL-D Hükümeti’ni oluşturdu.

*2012 yılında ise TBMM, darbeleri araştırma komisyonu kurmuş ve 28 Şubat başta olmak üzere askeri darbeleri araştırmaya başlatıldı. .Bu sürecin mükafatının yargılanması ise 28 Şubatta etkin rol oynayanların tutuklu yargılanmasıyla aktifleşti.