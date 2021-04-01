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Tarihte 1 Nisan şakası nasıl çıktı?

Günümüzde birçok kişinin birbirine şaka yaptığı ve eğlendiği 1 Nisan günü geldi. Şakalarla renklenen 1 Nisan şakasının tarihteki yeri merak ediliyor. İşte 1 Nisan şakasının tarihçesi.

01 Nisan 2021 Perşembe 01:53
Tarihte 1 Nisan şakası nasıl çıktı?
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1 Nisan tarihi, dünyanın birçok yerinde şaka günü olarak adlandırılmaktadır. Bu şaka gününde insanlar birbirlerine bazen kötü bazen de oldukça eğlenceli şakalar yaparak günlerini renklendirmeye çalışırlar. Tarih boyunca 1 Nisan şaka gününün ortaya çıkışına dair farklı hikayeler anlatılmaktadır. Bu hikayelerden en gerçekçi olanı 500 yıllık bir tarihe sahip olan Fransa’daki yılbaşı vakasıdır. Fransa Kralı 9.Charles’in yılbaşını ocak ayından nisan ayına aldırmasına dayanan 1 Nisan, dünyanın her yerinde insanların birbirlerine şaka yaptığı bir gündür.

1 Nisan şaka günü ilk nerde ortaya çıktı?

M.Ö 46 yılında Roma İmparatoru Sezar, takvimin başlangıç gününü Ocak ayı olarak ilan etse de, takvim 16.yüzyılın ortalarına kadar baharın başlangıcı olan Mart’ın 25’inde başlardı. Sezar’dan 1610 yıl sonra 1564 yılında, Fransa Kralı IX. Charles takvimde değişiklik yaparak yılın başlangıcını 1 Ocak olarak belirlemiştir. O zamanlarda bazı insanların bu değişiklikten haberi olmadı. Bazılar ise bu kararı protesto etmek için 25 Mart’ı yılbaşı olarak kutladı. Bu nedenle insanlar 1 Nisan’da parti yapmaya devam etmişlerdir. Yeni takvimden haberi olup uygulamaya başlayan kişiler ise diğerlerini ‘1 Nisan aptalları’ olarak nitelendirerek bu güne ‘Bütün Aptalların Günü’ adını vermişlerdir.

Yıllar sonra Fransızlar 1 Nisan gününü kendi kültürlerinin bir parçası olarak gördüler. Zaman geçtikçe bu gelenek zenginleşerek devam etti ve yaklaşık 200 yıl sonra bu gelenek İngiltere’ye ulaştı. Daha sonra da Amerika’ya ulaşan 1 Nisan geleneği günümüzde insanların birbirlerine şaka yaptığı eğlenceli bir gün olarak geçmektedir.



Son Güncelleme: 01.04.2021 01:53
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Anahtar Kelimeler:
1 Nisanşaka Günü
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