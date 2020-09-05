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Tarihçi Halil İnalcık kimdir? Halil İnalcık kitapları ve eserleri?

Türkiye'nin en büyük tarihçisi olarak gösterilen Halil İnalcık her zaman merak edilen bir kişidir. Geçtiğimiz yıllarda vefat eden İnalcık katıldığı programlar, yazıları ve kitapları ile ülke gençlerine tarihi öğreten kişi olarak bilinmektedir. Pek çok tarih seven kişi ise Halil İnalcık kimdir? Sorusunu araştırmaktadır.

05 Eylül 2020 Cumartesi 13:57
Tarihçi Halil İnalcık kimdir? Halil İnalcık kitapları ve eserleri?
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Ülkemizin en büyük tarihçilerinden bir tanesi olan Halil İnalcık’ın Türk – Osmanlı eserleri ile tarihimize kattıkları saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Son günlerde Halil İnalcık’ın öğrencisi İlber Ortaylı’nın İnalcık hakkında söyledikleri ve tarihi anlattığı açıklamaları nedeni ile Halil İnalcık merak edilmeye başlandı.

Yazdığı kitaplar ve incelemeleri ile birlikte dünyanın en iyi tarihçileri arasında gösterilen İnalcık Osmanlı – Türk tarihini siyasal, ekonomik ve kültürel olarak inceleyen büyük bir tarihçidir.

Halil İnalcık kimdir?

1916 yılında İstanbul’da dünyaya gelen İnalcık’ın babası kırım göçmenidir. 1924 yılında Ankara’ya yerleşen İnalcık 1923 – 1930 yılları arasında Ankara Gazi okulunda, 1 yıl Sivas Muallimler okulunda eğitim almıştır. Orta öğretimini tamamladıktan sonra 1931 yılında Balıkesir’e Necati Bey okuluna geçerek lise eğitimi almıştır. 1936 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya fakültesine başlayan Halil İnalcık 1940 yılında okuldan mezun olmuş ve asistanlığa başlamıştır.

1942 yılında Tanzimat ve Bulgar Meselesi adlı tezi ile doktorasını tamamlayan İnalcık, 1943 yılında Viyana’da aldığı eğitim sonrasında Büyük Ricat adlı Osmanlı ve Kırım Hanlığını incelediği tezi ile doçent olmuştur.

1945 yılında Arap Dili ve Edebiyat Bölümü’nden Şevkiye Işıl ile hayatını birleştiren Halil İnalcık’ın bu evlilikten kızı Günhan dünyaya gelmiştir. Yıllarca aynı okulda Osmanlı ve Avrupa üzerine dersler veren İnalcık, 1947 yılında Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçilmiş ve danışman olmuştur. 1949 yılında İngiltere’ye giderek British Museum’da Osmanlı tarihi ile araştırmalar yaparak yazılar yazan Halil İnalcık 1951 yılında geri Türkiye’ye döndü.

1951 yılında Bursa’da Şer’iyye Sicilleri üzerine yazılar yazmaya başlayan Halil İnalcık girişimleri ile birlikte Topkapı Sarayında bulunan ciltleri toplayarak Bursa’ya getirtmiştir. 1952 yılında Viyana’ya kaybedilen savaş sonrası ile ilgili Osmanlı – Kırım Hanlığı İşbirliği tezini yazara profesörlüğe yükselmiştir.


Columbia, Princeton, Pennsylvania, Harvard Üniversitelerinde ziyaretçi profesör statüsünde dersler veren İnalcık, 1972 yılında Ankara Üniversitesinden emekli olmuş ve Chicago Üniversitesinde Osmanlı Tarihi Kürsüsünü kurmuştur. Kurduğu kurum ile birlikte 1973 yılında The Ottoman Empire The Classical Age 1300-1600 kitabı yayınlanmıştır.

Daha sonrasında alınan bilgilerin tartışılması ve yeni bilgilerin alınabilmesi için ‘Intenational Association for Social and Economic History of Turkey’ uluslararası birliğini kuran İnalcık ilk defa 1977’de olmak üzere toplam 11 uluslararası kongre gerçekleştirmiştir.

1986 yılında Chicago üniversitesinden emekli olan İnalcık, 1993 yılında Bilkent üniversitesinde Tarih bölümünü kurarak buranın başkanlığını yapmıştır. 23 yıl boyunca Osmanlı Tarihi bölümü başkanlığı yapan İnalcık burada geleceği Türk tarihçilerinin yetişmesi için seminerler vermiştir.

2003 yılında Halil İnalcık adına Center for Ottoman Studies adında bir merkez kurulmuştur. Topladığı belgeler, kitapları, araştırma yazıları da dahil olmak üzere toplamda 1000’den fazla materyal buraya bağışlanmıştır.

Çok sayıda dil bilen İnalcık ileri seviye Osmanlı Türkçesi bilmektedir. İyi seviyede İngilizce, Fransızca, Almanca bilmektedir. Orta düzeyde Arapça, Farsça ve İtalyanca bilen Halil İnalcık dünyanın pek çok üniversitesinde tarih üzerine seminerler vermiş ve dünyaca tanınmış bir tarihçidir. 20. Yüzyılın en iyi bilim adamlarını seçen Cambridge Uluslararası Biyografi Merkezi’nde ilk 2000 bilim adamı arasında gösterilmiştir.

25 Temmuz 2016 tarihinde saat 19.10’da Ankara’da tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir.

Halil İnalcık eserleri ve kitapları

  1. Fatih devri üzerinde tetkikler ve vesikalar
  2. Osmanlı'da Devlet, Hukuk, Adalet
  3. Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi
  4. Osmanlı İmparatorluğu - Toplum ve Ekonomi
  5. Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ (1300-1600)
  6. Tanzimat ve Bulgar Meselesi
  7. ABD Tarihi, Allan Nevins/Henry Steele Commager
  8. Şair ve Patron, Doğu Batı Yayınları, 2003.
  9. Balkanlar (Prof. Dr. Erol Manisalı ile).
  10. Atatürk ve Demokratik Türkiye
  11. Devlet-i Aliyye
  12. Kuruluş - Osmanlı Tarihini Yeniden Yazmak
  13. Tanzimat, Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu (Mehmet Seyitdanlıoğlu ile birlikte)
  14. OSMANLILAR, Fütühat ve Avrupa İle İlişkiler
  15. Has-Bağçede 'Ayş u Tarab - Nedimler Şairler Mutripler
  16. Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı
  17. Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı
  18. Rönesans Avrupası Türkiye'nin Batı Medeniyetiyle Özdeşleşme Süreci
  19. Osmanlı ve Moden Türkiye
  20. Devlet-i 'Aliyye: Tagayyür ve Fesad, Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar II,
  21. Osmanlı İmparatorluğu (1-Toplum ve Ekonomi, 2-Sultan ve Siyaset)

 

 



Son Güncelleme: 05.09.2020 13:57
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