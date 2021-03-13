Tapu tescil davası dilekçesi nasıl hazırlanır? 2021 Tapu tescil davası dilekçe örneği

Hukuka aykırı bir şekilde tapu kaydının gerçeğe aykırı gözükmesi halinde “tapu iptali ve tescil dilekçesi” verilerek bu durum düzeltilebilinir. Tapu tescil davası, taşınmazın mülkiyet hakkının tapu kütüğüne geçirilmesi amacıyla tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla malı elinde bulunduran kişi dava açabilmektedir. Tescil işlemi aykırı durum, Mülkiyeti kazandıran tescil işlemi geçersiz bir işleme dayanıyor veya gerçek olmayan bir sebebe dayanmasıdır. Kurallara aykırı bir tescil veya tescilin kurallara aykırı olarak silinmesi veya değiştirilmesi nedeniyle mülkiyet hakkı zarar gören kimse, tapu iptali ve tescil davası açıp, tapunun iptal edilmesini ve adına resmi olarak geçmesini isteyebilir. Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılan tescil davası eğer taşınmaz Belediye sınırları içindeyse, Belediye Başkanlığı’na, Köy sınırları içindeyse, Köy Muhtarlığına yöneltilmektedir. Dava, taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi'ne bir dilekçe ile yapılacak başvuru ile açılmaktadır.

2021 Tapu tescil davası için dilekçe öneği

.................... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

…………….

T.C.:

……………..

VEKİLİ:

DAVALILAR:

1) İsim Soyisim............ T.C. ve Adres

2) İsim Soyisim............ T.C. ve Adres

KONU:

Tapu İptali ve Tescil – Tescil Olmadığı Takdirde Satılan Taşınmazlarının Bedelinin İadesi Talebidir. (Fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmuştur.)

DAVA DEĞERİ:

AÇIKLAMALAR:

Davacı müvekkilim ile davalılar kardeştirler. Davalılar …… İli ……… İlçesi ……. Köyü … Parsel sayılı taşınmazdaki tüm hak ve hisselerini taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile müvekkilime devretmişler ve satış bedelini almışlardır.

Davalılardan ……………, ……………… Noteri tarafından düzenlenen ../../.2014 tarih ve 6679 yevmiye nolu Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile, …… İli ……… İlçesi ……. Köyü … Parsel sayılı taşınmazdaki hissesini bedelini de peşin alarak müvekkilime satışını yapmıştır. Diğer davalı ……… da ……………. Noteri tarafından düzenlenen ../../.2014 tarih ve 11560 yevmiye nolu Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi ile, …… İli ……… İlçesi ……. Köyü … Parsel sayılı taşınmazdaki hissesini bedelini de peşin alarak müvekkilime satışını yapmıştır.

Satıcı olan davalılara alacakları ödenmiş ve taşınmazdaki zilyetlik müvekkilime teslim edilmiştir. Ancak, anılan taşınmazdaki davalıların hisseleri satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesinden bugüne kadar müvekkilime devredilmemiştir. Bu nedenle dava konusu taşınmazdaki satış vaadi sözleşmesinde satıcı olarak yer alan davalıların adına kayıtlı olan hisselerin iptali ile müvekkilim adına tapuya tesciline, bu mümkün olmadığı takdirde satış vaadine konu taşınmazların rayiç bedelinin tespit edilerek müvekkilime ödenmesi için huzurdaki davayı açma zaruretimiz hasıl olmuştur.

Ayrıca, dava konusu taşınmazda davalıların hisselerinin 3. Kişilere devretme olasılıkları bulunmaktadır. Bu nedenle dava konusu taşınmaz üzerine davalıların hisselerinin 3. Kişilere devrinin önlenmesi için tedbir konulmasına ya da davalıdır şerhi konulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.

DELİLLER:

Tapu Kaydı, Veraset İlamı, Satış vaadi sözleşmeleri, Bilirkişi, keşif ve sair yasal deliller.

SONUÇ:

Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile,

- Öncelikle ihtiyati tedbir talebimizin kabulü ile dava konusu …… İli ……… İlçesi ……. Köyü … Parsel sayılı taşınmazdaki davalıların hisselerinin 3. Kişilere devrinin önlenmesi için tedbir konulmasına ya da davalıdır şerhi işlenmesine,

- Davamızın kabulü ile, …… İli ……… İlçesi ……. Köyü … Parsel sayılı taşınmazdaki davalılar adına kayıtlı bulunan hisselerin iptali ile müvekkilim adına tapuya kayıt ve tescilinin yapılmasına,

- Tapu iptali ve tescil yönündeki talebimiz uygun görülmez ise, davaya konu satış vaadi sözleşmesindeki, davalıların hisselerinin rayiç bedelleri tespit edilerek dava tarihinden itibaren faizi ile birlikte, rayiç bedel belli olmadığı takdirde satış bedelinin satış vaadi sözleşmesinin düzenlenme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte günümüz değerine güncellenerek ve değiştirilerek davalılardan hisseleri oranında alınarak müvekkilime verilmesine,

- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalılar üzerine yükletilmesine karar verilmesini saygılarımız ile arz ve talep ederiz. ../../2021

DAVACI VEKİLİ

Tapu tescil davası nedenleri