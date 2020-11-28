Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi

Dün gece yarısı evinde rahatsızlanan 83 yaşındaki Özer Çiller'e kaldırıldığı özel hastanede ilk müdahale yapıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Özer Çiller'in durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Özer Çiller'in ilerleyen yaşı nedeniyle bazı sağlık sorunlarının olduğu biliniyordu.

ÖZEL ÇİLLER KİMDİR?

İstanbul’da 1937 yılında dünyaya gelen Özer Uçuran,1963 yılında Eski Başbakan Tansu Çiller ile hayatlarını birleştirdi. Tansu Çiller ile evlenen Özer Uçuran eşinin soyadı olan ‘Çiller’ soyadını alarak kullanmaya başladı.

Caddebostan mahallesinin ilk muhtarı olan Ramiz Uçuran'ın oğlu olan Özer Çiller, Fransız Lisesi'nde okudu daha sonra öğrenimini Robert Koleji'nde mühendislik okuyarak mezun oldu. Çalışma hayatını 8 yıl Amerika’da gerçekleştiren Çiller Tansu Çiller’in Başbakan seçilmesiyle Türkiye’ye dönüş yaparak Başbeyefendi unvanını aldı.

