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Tanesi 5 TL'den satılıyor

İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurmaya Ramazanda talep arttı. Eminönü Mısır Çarşısı’nda “Jumbo Kudüs” hurması olarak satılan hurmanın tanesi 5 TL iken kilosu 140 TL’den satışa çıktı. Hurma, yüksek fiyatıyla dikkat çekerken artık kilo ile değil tane ile alıcı buluyor.

15 Nisan 2021 Perşembe 12:08
Tanesi 5 TL'den satılıyor
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Ramazan Aylarının vazgeçilmezi hurmaya ardı ardına zam gelmeye devam ediyor. Önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Eminönü Mısır Çarşısında Ramazan öncesinde yine yoğun talep geldi. Çeşit çeşit hurmanın oldu Mısır çarşısında en çok dikkat çeken hurma çeşidi ise "Jumbo Kudüs" hurması oldu. Tanesinin 5 TL olduğu ve kilosunun 140 TL den satıldığı hurma çeşidi dikkatleri çekiyor.

Öte yandan her keseye uygun hurma çeşidinin olduğu çarşıda en ucuz hurmanın kilosu 30 TL de alıcısını bulurken Jumbo Kudüs hurma olarak satılan çeşit ise 140 TL den alıcısının bekliyor.

Halk pahalı hurmalara rağbet etmezken daha bütçeye uygun çeşidini arıyor. Vatandaş ise tanesi 5TL olan hurmadan kimsenin alamayacağını belirtti.



Son Güncelleme: 15.04.2021 12:08
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Anahtar Kelimeler:
HurmaPahalı
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