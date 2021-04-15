Tanesi 5 TL'den satılıyor

Ramazan Aylarının vazgeçilmezi hurmaya ardı ardına zam gelmeye devam ediyor. Önemli alışveriş merkezlerinden biri olan Eminönü Mısır Çarşısında Ramazan öncesinde yine yoğun talep geldi. Çeşit çeşit hurmanın oldu Mısır çarşısında en çok dikkat çeken hurma çeşidi ise "Jumbo Kudüs" hurması oldu. Tanesinin 5 TL olduğu ve kilosunun 140 TL den satıldığı hurma çeşidi dikkatleri çekiyor.

Öte yandan her keseye uygun hurma çeşidinin olduğu çarşıda en ucuz hurmanın kilosu 30 TL de alıcısını bulurken Jumbo Kudüs hurma olarak satılan çeşit ise 140 TL den alıcısının bekliyor.

Halk pahalı hurmalara rağbet etmezken daha bütçeye uygun çeşidini arıyor. Vatandaş ise tanesi 5TL olan hurmadan kimsenin alamayacağını belirtti.

