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Tamir ettiği motosikleti çalıştırınca çıkan yangında iş yeri yandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, iki katlı bir evin giriş katını tamirhane olarak kullanan bir kişi tamir ettiği motosikletin alev alması sonucu işyerinde yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken tamirhane olarak kullanılan giriş katı tamamen kullanılmaz hale geldi.

14 Şubat 2021 Pazar 00:14
Tamir ettiği motosikleti çalıştırınca çıkan yangında iş yeri yandı
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Edinilen bilgilere göre yangın akşam saatlerinde Kocaeli Körfez İlçesi Çamlıtepe Mahallesi Çınarlı Sokak’ta bulunan iki katlı bir evin tamirhane olarak kullanılan giriş katında çıktı. Evinin alt katı olan tamirhanede Adem İnanlı adlı kişi tamir ettiği motosikleti çalıştırınca motosiklet bir anda alev aldı. Çıkan yangın odada bulunan eşyaları tutuşturmasıyla alevler kısa sürede büyüyerek etrafı sardı.

Çıkan yangının ihbar edilmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat uğraşmalarıyla birlikte yangını diğer odalara sıçramadan kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın söndürürken tamirhane olarak kullanılan oda kullanılmaz hale geldi. Can kaybının olmadığı yangında maddi hasar meydana gelirken Polis ekipleri tarafından yangınla ilgili tutanak tutuldu. 



Son Güncelleme: 14.02.2021 00:14
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliYangın
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