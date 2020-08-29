İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
KPSS lisans sınav giriş belgeleri yayınlandı!
KPSS lisans sınav giriş belgeleri...
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve...
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
Nihat Hatipoğlu korona-virüs testi pozitif...
Emekli Maaşı 300 TL artabilir! Yeni düzenleme ile emekli maaşına zam geliyor
Son Dakika
Emekli Maaşı 300 TL artabilir!...

Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir? haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 29 Ağustos 2020 Cumartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? hakkında merak edilen güncel bilgileri 29 Ağustos 2020 Cumartesi tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

29 Ağustos 2020 Cumartesi 16:53
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
Takip Et:

Salgın sürecinde çok sayıda yenilik yapılmakla birlikte kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin destekleri gibi fırsatlar sağlanmıştır. Bu süreçte kıdem tazminatı fonu tamamlayıcı emekleyici sistemi de yeniden gündeme gelen konu başlıkları içerisinde yer almaktadır.

Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?

Kıdem tazminat fonu yıllardır farklı şekillerde gündeme geliyor. Yalnızca araştırmalar ve kamuoyu yoklamaları emek verme sürecindeki en önemli dayanaklar içerisinde bulunmakla birlikte işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda hak ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği noktasında yeterli olmamaktadır. Eldeki verilerden hareketle kıdem tazminatı ödeme oranı yüzde 9 ila 14 arasında değişiklik göstermektedir.


Çalışanlara en az 1 yıl emek verme süreleri çerçevesinde hak ettikleri kıdem tazminatıyla brüt ücret arasındaki yüzde 8.33 hesaplamayla yeni sistemde tazminat tutarı belirlenmeye çalışılıyor. İstihdam Kalkanı Paketiyle hayata geçirilmesi planlanan söz konusu çalışmalarla işçilerin brüt tutarı olağan halde hesaplama yapılacak ana kriter olmaktadır. Bu süreçte brüt ücretten yüzde 3 kesinti yapılması hedeflenmektedir. Bu tutar işçilerin net ücretini etkilememektedir ancak işverenin yapmakla mükellef olduğu kesinti tutarı görülecektir.

Buna göre yüzde 8.33’lük oran her ay yüzde 3 tertipli olmak suretiyle işveren tarafından yürürlük kapsamındaki kanun çerçevesinde tamamlayıcı emeklilik sistemine aktarılacaktır. Yüzde 5.33’lük oransa işveren sorumluluğunda devam edecektir. Çalışan kıdem tazminat hesaplamalarında bir aylık ve bir ayın 30 gün olduğu temel alınmak suretiyle yüzde 3’lük kesintinin yıllık baz hesaplamalarında 11 güne kalan yüzde 5.33’lük oranın yıllık bazda 19 güne denk geldiği göz önünde bulundurulmaktadır.

Emekli maaşlarına ek olarak verilecek

Çalışanlar, işverenleri tarafından tamamlayıcı emeklilik sistemindeki kesintilerden aktarılan yüzde 3’lük tutarları 60 yaşlarında, emekli olduğunda emekli maaşı üzerine ek olarak alabilecekler. Söz konusu formül yapılandırılmaya çalışılsa da sistemdeki temel noktalarda güçlük yaratacağı anlaşılıyor. Bu süreçte tutarlara aylık olarak almayıp tamamlayıcı emeklilik sistemi fonunda birikmesi konusunda kıdem tazminatı fon tutarının yüzde 25’ini peşin alıp geri kalan tutar emeklilik aylığına ekletilecek.



Son Güncelleme: 29.08.2020 16:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Tamamlayıcı Emeklilik SistemiKıdem Tazminat Fonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronaya yeni önlem! HES kodu olmadan kamu binalarına girilemeyecek!
Koronaya yeni önlem! HES kodu olmadan kamu binalarına girilemeyecek!
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Sağlık çalışanları toplu taşıma ve sosyal tesislerden yıl sonuna kadar ücretsiz yararlanacak
Protez bacağından uyuşturucu çıktı
Protez bacağından uyuşturucu çıktı
BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Ağustos indirimleri belli oldu
BİM aktüel ürünler kataloğu 28 Ağustos indirimleri belli oldu
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Ankara'da korkunç görüntüler! Boş arazide birçok ölü hayvan bulundu
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği
Emeklilikte Finlandiya Modeli Nedir? Kısmi Erken Yaşlılık Emekliliği

Popüler Haberler

Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
TV8 Apartmanlar Yarışıyor başvuru formu adresi ve başvuru şartları
Tv8 Apartmanlar Yarışıyor Sunucusu Ümit Kantarcılar kaç yaşında, nereli
Formula 1 Türkiye yarışları hangi tarihlerde yapılacak? Formula 1 Türkiye İstanbul Park tarihleri
Kalıcı makyaj kaç gün dayanır, kalıcı makyajı kimler yapabilir?
Bisiklet kredisi veren bankalar ve şartları 2020
Beni Bırakma Firuze kimdir? Hazal Eylül Çelik hakkında bilgiler
Masumlar Apartmanıler dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi konusu ve oyuncuları
Maria ile Mustafa ne zaman yayınlanacak? Maria ile Mustafa dizi konusu ve oyuncu kadrosu
Ehliyet sınavı sonuçları nasıl öğrenilir? 2020 Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemleri
2020 en düşük SSK sigorta primi ödemesi miktarı
2019 Özel lise okul kayıtları ne zaman başlayacak?
ALEF dizisi ne zaman yayınlanacak? 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
1 Mayıs’ta tatil olacak mı? İşçi bayramında sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı?
Aday memur istifa ederse göreve geri dönebilir mi?
Günlük burç yorumları 30 Ağustos 2020 Pazar burçların aşk, kariyer ve sağlık yorumları
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
Ziraat Bankası 0 faizli hayvancılık kredisi veriyor
2 bin 100 TL emekli olamamış kişiler ödemesi için ne yapmak gerekir? Kimler 2 bin 100 TL para alabilir?
Tövbeler Olsun Anıl kimdir? Batuhan Aydar hakkında bilgiler
En iyi ve sağlam vantilatör modelleri hangileridir? 2020 Özelliklerine göre vantilatör modelleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.