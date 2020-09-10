Tamamlayıcı emeklilik nasıl olacak? kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik ile ilgili son gelişmeler

Salgın sürecinde çok sayıda yenilik yapılmakla birlikte kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin destekleri gibi fırsatlar sağlanmıştır. Bu süreçte kıdem tazminatı fonu tamamlayıcı emekleyici sistemi de yeniden gündeme gelen konu başlıkları içerisinde yer almaktadır.

Kıdem tazminatı fonunda neler planlanmaktadır?

Kıdem tazminat fonu yıllardır farklı şekillerde gündeme geliyor. Yalnızca araştırmalar ve kamuoyu yoklamaları emek verme sürecindeki en önemli dayanaklar içerisinde bulunmakla birlikte işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklarda hak ve yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği noktasında yeterli olmamaktadır. Eldeki verilerden hareketle kıdem tazminatı ödeme oranı yüzde 9 ila 14 arasında değişiklik göstermektedir.

Çalışanlara en az 1 yıl emek verme süreleri çerçevesinde hak ettikleri kıdem tazminatıyla brüt ücret arasındaki yüzde 8.33 hesaplamayla yeni sistemde tazminat tutarı belirlenmeye çalışılıyor. İstihdam Kalkanı Paketiyle hayata geçirilmesi planlanan söz konusu çalışmalarla işçilerin brüt tutarı olağan halde hesaplama yapılacak ana kriter olmaktadır. Bu süreçte brüt ücretten yüzde 3 kesinti yapılması hedeflenmektedir. Bu tutar işçilerin net ücretini etkilememektedir ancak işverenin yapmakla mükellef olduğu kesinti tutarı görülecektir.

Buna göre yüzde 8.33’lük oran her ay yüzde 3 tertipli olmak suretiyle işveren tarafından yürürlük kapsamındaki kanun çerçevesinde tamamlayıcı emeklilik sistemine aktarılacaktır. Yüzde 5.33’lük oransa işveren sorumluluğunda devam edecektir. Çalışan kıdem tazminat hesaplamalarında bir aylık ve bir ayın 30 gün olduğu temel alınmak suretiyle yüzde 3’lük kesintinin yıllık baz hesaplamalarında 11 güne kalan yüzde 5.33’lük oranın yıllık bazda 19 güne denk geldiği göz önünde bulundurulmaktadır.

Emekli maaşlarına ek olarak verilecek

Çalışanlar, işverenleri tarafından tamamlayıcı emeklilik sistemindeki kesintilerden aktarılan yüzde 3’lük tutarları 60 yaşlarında, emekli olduğunda emekli maaşı üzerine ek olarak alabilecekler. Söz konusu formül yapılandırılmaya çalışılsa da sistemdeki temel noktalarda güçlük yaratacağı anlaşılıyor. Bu süreçte tutarlara aylık olarak almayıp tamamlayıcı emeklilik sistemi fonunda birikmesi konusunda kıdem tazminatı fon tutarının yüzde 25’ini peşin alıp geri kalan tutar emeklilik aylığına ekletilecek.