Tam karantina ve tam kapanma nedir, nasıl uygulanır?

Çin’in Wuhan kentinde başlayıp dünya genelini etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle uzmanların sıkça dile getirdiği tam kapanmanın ne anlama geldiği araştırılmaya başlandı. Bulaş riskinin en aza indirilebilmesi için önemine vurgu yapılan ‘Tam kapanma nedir?’ hakkında tartışmalar başladı.

Tam kapanma nedir?

Karantina, bulaşıcı hastalığa maruz kalan insan ve hayvanları, hastalığın en uzun kuluçka devresine eşit bir süre boyunca kimseyle temas ettirmemek suretiyle alınan tedbirlerin tamamıdır.

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı son genelgede Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyeleri çerçevesinde hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştır.

Tam kapanma, bazı meslek gruplarının dışında herkesin evinde olmasıdır. Vaka sayılarının düşürülebilmesi için uygulanacak yöntemle insanların birbirleriyle temasını en asgari seviyeye indirerek virüs yayılımının durdurulması hedefleniyor.