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Tam kapanmanın kapsamı ne? 29 Nisan - 17 Mayısıs Tam kapanma yasakları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte 18 günlük tam kapanmaya gidileceği açıklandı. Açıklama sonrasında pek çok kişi, Tam kapanmanın kapsamı ne? 29 Nisan - 17 Mayısıs tam kapanma yasakları neler? sorularını araştırıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:02
Tam kapanmanın kapsamı ne? 29 Nisan - 17 Mayısıs Tam kapanma yasakları neler?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yasaklar ve ek tedbirlerde tam kapanma gündeme geldi. Kabine toplantısında görüşülen tam kapanma Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanarak tarihleri ile vatandaşlara duyuruldu.

Alınan kararlar neticesinde 29 Nisan17 Mayısıs tarihleri arasında tam kapanmaya gidileceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar ile 29 Nisan 2021 – 17 Mayısıs 2021 tarihleri arasında tam kapanma olacağı ve bu tarihlerde uygulanan yasakların arttırılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları

‘(Görevini devreden bakanlar) Bu arkadaşlarımızla ilgili sosyal medyada yürütülen linç kampanyalarını kınıyorum.’

‘Kıbrıs'ı çözümsüzlüğe mahkum etmek isteyen, Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizi ambargolarla yıldırmaya çalışan zihniyete müsamaha göstermeyeceğiz.’

‘Irak ve Suriye sınırlarımızı terör örgütlerinin tacizinden kurtardığımız gibi sınırlarımız ötesinde de terör oluşumuna izin vermeyeceğiz.’

‘ABD Başkanı Biden, bir asırdan daha uzun süre önce yaşanmış acı olaylarla ilgili mesnetsiz, haksız, hakikatlere aykırı ifadeler kullanmıştır.’

‘Tarihteki olayların araştırılması ve hakikatlerin ortaya çıkartılması, bu işin erbabına, tarihçilere bırakılmalıdır, siyasetçilere değil.’

‘Yıllardır dile getirilen Ermeni iddiaları konusunda ortak bir tarih komisyonu kurulması teklifimize hala bir cevap alamadık.’

‘Radikal Ermeni çevrelerin ve Türkiye karşıtı grupların baskısıyla yer verildiğini düşünüyoruz.’

‘Osmanlı Devleti'nin 24 Nisan'da yaptığı tutuklamaların ardından 27 Mayısıs'ta 'Sevk ve İskan Kanunu' çıkartılmış, 1 Haziran'da da uygulamasına geçilmiştir. Yapılan işlem, muhtemel bir tehdide veya tehlikeye değil, bilfiil yürüyen isyana ve artarak süren katliamlara karşı alınmış bir tedbirdir.’

‘Aslında 24 Nisan'da insani trajedi anlamında hiçbir şey olmamıştır. 24 Nisan 1915 sadece Osmanlı'nın savaş halinde bulunduğu ülkelerle bir olup aleyhine faaliyet yürüten örgütleri kapatıp, 235 yöneticisini tutukladığı gündür.’

‘Sevk ve iskana tabi tutulanların sayısı ABD'nin raporlarında bile en fazla 600 bin olarak belirtilmektedir ki gerçek rakam daha da azdır.’

‘(1915 olayları) Acaba Amerika'nın arşivlerinde ne kadar belge var, varsa açabiliyor mu? Avrupa'da var mı, açabiliyor mu?Hodri meydan diyoruz’

‘Osmanlı, Ermeni nüfusu başka yere göndermemiş, topraklarında yer değiştirtmiştir. 1 hafta süre verilmiş, mazereti olanlar muaf tutulmuştur.’

‘Pek çok yerde Ermenilerin katlettiği Türklere ait toplu mezarlar vardır ama hiçbir yerde Ermenilere ait toplu mezara rastlayamazsınız.’

‘Eğer soykırım diyorsanız şöyle kendinizi aynaya bakıp bir değerlendirmeniz lazım.’

‘(İstanbul'daki Ermeni nüfusu) Bir ara 650 bine yaklaşmıştır. Herhalde insanlar soykırıma uğratıldıkları yere gönüllü olarak geri dönmezler.’

‘Bütün gerçekler ortadayken, kalkıp da Türk'e, Türk milletine 'soykırım' yaftasını yapıştıramazsınız.’

‘Ermeni iddialarıyla ilgili ortada herhangi bir somut delil olmadığı gibi uluslararası mahkeme kararı da mevcut değildir.’

‘Tam kapanma sürecine giriyoruz.’

‘Avrupa'nın açılma sürecine girdiği bir dönemde, bizim geride kalmamak için vaka sayılarımızı süratle 5 binin altına indirmeliyiz’

‘Aksi takdirde, turizmden ticarete ve eğitime kadar her alanda ağır bir faturayla karşı karşıya gelmemiz kaçınılmaz olacaktır’

‘29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayısıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz’

‘İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir.’

‘Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.’

‘Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek’

‘Anaokulu, kreş, 8'inci ve 12'nci sınıflar dahil, tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecektir’

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:02
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Tam KapanmaKapsam29 Nisan17 MayısYasaklarNeler
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