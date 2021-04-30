Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da TEM otoyolunda zincirleme kaza

2 kişinin yaralandığı, 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası İstanbul Esenler'de TEM otoyolunda meydana geldi..
Araç sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı
Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipler yaptıkları incelemede kazaya sebebiyet veren aracın sürücüsünün ve yanında bulunan yolcunun yaralandığını tespit etti.Yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, trafik ekipleri kaza sebebiyle tıkanan yolu açmak için çalıştı.
Son Güncelleme: 30.04.2021 20:36