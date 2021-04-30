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Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da TEM otoyolunda zincirleme kaza

Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul Esenler TEM otoyolunda 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaralandı.

30 Nisan 2021 Cuma 20:36
Tam kapanmanın ilk gününde İstanbul'da TEM otoyolunda zincirleme kaza
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2 kişinin yaralandığı, 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazası İstanbul Esenler'de TEM otoyolunda meydana geldi..

Gelen bilgilere göre Esenler sınırları içinde TEM otoyolunda seyir halinde olan bir otomobilin sürücüsü  önünde ilerleyn yüklü TIR'ı sollamaya çalıştı. Sollama sırasında araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıktı ve sollamak istediği TIR'a çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil yolda savruldu ve bu esnada arkasından gelen iki araç ile çarpıştı.

Araç sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza bölgesine gelen ekipler yaptıkları incelemede kazaya sebebiyet veren aracın sürücüsünün ve yanında bulunan yolcunun yaralandığını tespit etti.Yaralanan iki kişi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, trafik ekipleri kaza sebebiyle tıkanan yolu açmak için çalıştı.

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 20:36
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulZincirleme Kaza
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