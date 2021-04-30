Tam kapanmada yetkili servisler açık mı, çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

Artan koronavirüs vakalarının ardından tam kapanma kararı alındı. Alınan karar kapsamında 17 Mayısıs Pazartesi gününe kadar sürecek 18 günlük kısıtlamalar başladı. Tam kapanmanın ardından yasaktan muaf olan kurum ve kuruluşlar İçişleri Bakanlığı tarafından açıklandı.

Yetkili servisler açık mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan yasaktan muaf olan yerler içerisinde elektrik, su, doğal gaz ve benzeri kesintiler durumunda gereken alt yapı sistemlerinin devam edilmesi için servis hizmetlerinin devam edeceği bildirildi.

Resmi kurumların dışında diğer özel kuruluşlara ait yetkili servislerin açık olup olmayacağına ilişkin bilgiye yer verilmedi. Firmaların yetkili servislerinin açık olup olmadığına dair bilgiyi müşteri hizmetlerini arayarak öğrenmek mümkün.