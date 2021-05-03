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Tam kapanmada ve yasaklarda PTT çalışıyor mu, kaçta açılıyor, kaçta kapatıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tam kapanma sürecinde PTT aracılığı ile işlem yapacak kişiler kurumun çalışma saatlerini araştırıyor. PTT’ler tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında yer alırken sokağa çıkma yasağında PTT çalışma saatleri merak ediliyor. İşte PTT çalışma saatleri ve detayları haberimizde

03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:31
Tam kapanmada ve yasaklarda PTT çalışıyor mu, kaçta açılıyor, kaçta kapatıyor?
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Koronavirüs salgını sürecinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa süre önce tüm yurdun ‘tam kapanma’ dönemine geçtiğini ve 17 Mayıs’a kadar tüm yurtta tüm gün sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bu süreçte İçişleri Bakanlığı genelgede kimlerin muafiyet kapsamında olacağını ayrıntılı şekilde açıklamıştı. PTT kurumunun tam kapanma döneminde açık olup olmadığını merak eden kişiler PTT çalışma saatlerini merak ediyor.

 Muafiyet kapsamına giren PTT’ler, faaliyetlerini sürdürecek. Bu anlamda PTT kurumları çalışma saatleri 10.00 ve 16.00 olarak ayarlandı.

29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında devam edecek uygulama sayesinde zorunlu hizmetler bu kapsamda faaliyetlerine devam edecek. Bu süreçte PTT çalışanları ve görevlileri ise yasakta muaf kişiler arasında yer alacak.

Genelgedeki ilgili madde ise şöyle: Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.) burada çalışan görevli kişiler muaf arasında bulunuyor dendi.




Son Güncelleme: 03.05.2021 22:31
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Anahtar Kelimeler:
PttÇalışma SaatiTam KapanmaMuaf
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