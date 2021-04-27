Tam kapanmada Restoran paket servis yapacak mı? Getir ve Yemeksepeti hizmet verecek mi?

Yasakta paket servisi açık mı?

Koronavirüs tedbirlerinin arttırılmasıyla tam kapanmaya giden ülkelerden biri olan pandemi sürecini zor atlattığımız konu dahilinde. Dün akşam alınan kararla beraber tam kapanmaya geçildiği açıklandı. Bu süreçte lokanta, restoran ve yemek hizmeti veren yerlerin akıbeti merak konusu oldu. Verilen kararlara göre lokanta ve restoran tarzı işletmelerin hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi alması, hafta içleri 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi ya da interent üzerinden online sipariş oluşturmak mümkün hale geldi. Sokağa çıkma yasağı olduğu günler tatlıcılar da dahil olmak üzere pastaneler ve yemek hizmeti veren yerler bu hükümden yararlanabilecek.

Açık olan yerler nereler?

Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapmış olduğu açıklamaların ardından İçişleri Bakanlığı tüm şehirlerimiz için geçerli olan genelgeyi vatandaşlarla paylaştı. Bu genelge de sokağa çıkma yasağını konu alarak ayrıntılara yer verdi.

Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemiş dükkanları 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bunun yanı sıra yemek yerleri olan restoran ve lokantalar evlere servis olarak sadece paket servis olarak hizmet verilmesi söyleniyor.

Genelge de yayınlanan bilgilere göre vatandaşlarımızın(65 yaş üstü ve 20 yaş altı hariç) temel ihtiyaçlarını gidermek amaçlı evlerine yakın mesafe de olan unlu mamullere, marketlere gidip gelebilecekler. Polis ve görevli devlet memurları tarafından denetlemeye tabi tutulacaktır.

Temel ihtiyaç olan ekmekleri unlu mamullerden satın alınması halinde kesinlikle sokak aralarında ekmek dağıtımı gerçekleştirilmeyecek. Bunun yanı sıra araçlarla sadece bakkal ve marketler servis yapabilecek.

Yemek servisi veren lokanta ve restoranlar sokağa çıkma yasağı olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza sadece paket servis ile hizmet sunabilecek.

Genelge de yayınlanan karara göre hafta içleri akşam 21.00 dan sonra ertesi gün 05.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması gerçekleşecek. Yeni bir genelge yayınlanana kadar bu kural dahilinde olunacak.