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Tam kapanmada PTT ve PTT kargo çalışıyor mu?

29 Nisan saat 19:00 ile 17 Mayısıs saat 05:00 saatleri arasında tüm Türkiye’de tam kapanma uygulaması yapılacak. Birçok vatandaş ise tam kapanma döneminde kargoların hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor. Peki, tam kapanmada PTT ve PTT Kargo çalışıyor mu? İşte cevabı…

28 Nisan 2021 Çarşamba 18:12
Tam kapanmada PTT ve PTT kargo çalışıyor mu?
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İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma konusu ile ilgili 81 il valiliğine genelge gönderildi. Kabine toplantısında sonra alınan tam kapanma kararı sonrasında 17 gün geçerli olan yasaklarla ilgili ayrıntılar da genelgede belirtildi. Peki, genelgeye göre tam kapanmada PTT ve PTT kargo çalışıyor mu?

Tam kapanma döneminde PTT çalışıyor mu?

Tam kapanma genelgesi doğrultusunda PTT şubeleri 17 gün süresince hizmet vermeye devam edecek. Tam kapanma döneminde PTT şubelerinin çalışma saatleri şu şekilde;

Hafta içi: 08:30 ile 17:30 saatleri arasında

Hafta sonu: Cumartesi günleri yalnızca belli bölgelerde 13:30’a kadar açık. Pazar günleri de gün boyu kapalı.

Tam kapanma döneminde PTT Kargo çalışıyor mu?

PTT şubeleri tam kapanma boyunca açık olacak ve PTT’de çalışanlar da yasaktan muaf tutulacak. Kargo şirketleri de normal işleyişine devam edecekler.




Son Güncelleme: 28.04.2021 18:12
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TamKapanmaPttKargoçalışıyorMu
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