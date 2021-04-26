Tam kapanmada market ve restoranlarda paket servis var mı?

Marketler hangi günler kapalı?

Zincir marketler pazar günleri hizmet vermeyecek. İçişleri Bakanlığı detaylar ile ilgili genelge yayınlayacak ve her şey o zamana netlik kazanacak. Bakanlığın yayınlayacağı genelge de ifade edilen istisna durum ve kuruluşlar dışında tüm iş yerleri faaliyetlerini durduracak.

Yeme-içme paket servis olacak mı?

Paket servis olarak hizmet vermeye devam edilecek.

Okullar kapanacak mı?

Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil olarak, tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verilecek. Sınavlar da ertelenecek. Tam kapanmanın başarılı olabilmesi için tüm kurallara uyulmasına dikkat edilecektir. Tüm vatandaşlar bu kurallardan sorumlu olacak ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

Seyahat ve oteller yasaklanacak mı?

Şehirler arası yolculuk, özel izin ile yapılmaya devam edecek. Toplu taşıma araçları % 50 kapasite ile sınırlı olarak hizmet verecektir. Konaklama,tesis rezervasyonları istisna olmayacak ve geçersiz sayılacaktır.