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Tam kapanmada kuyumcular açık mı? Sokağa çıkma yasağında kuyumcular çalışıyor mu?

Tam kapanmanın başlaması ile beraber birçok sektör kapandı. Bu sektörleri araştıran vatandaşların en çok araştırdığı sektör ise kuyumcular oldu. Yatırımcılar kuyumcuların kısıtlama günlerinde açık olup olmadığını merak ediyor. Vatandalar sokağa çıkma yasağında kuyumcuların açık olup olmadığını merak ediyor. İşte detaylar...

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:04
Tam kapanmada kuyumcular açık mı? Sokağa çıkma yasağında kuyumcular çalışıyor mu?
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Yatırımcıların yakından ilgilendiği kuyumcuların açık olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Tam kapanmanın gelmesi ile beraber sokağa çıkma yasaklarında üretim, imalat, temizlik gibi sektörler istisna tutularak diğer tüm kuruluşlar kapatıldı. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge kapsamında açık kalacak ve kapalı olacak kurum ve kuruluşlar belli oldu.

Kuyumcular açık mı?

Resmi açıklamalar kapsamında kuyumcular kapalı olacak. Bakanlığın açıklamasına göre tam kapanma sürecinde kuyumcuların ve kuyumcu çalışanların da yasağa tabi tutulacağı ve açık olmayacağı belirtildi.  Yeni gelen tedbirler kapsamında kuyumcular kapalı olacak.

İçişleri Bakanlığı genelgesine ilişkin son gelişmeler

Vaka sayılarının artması ile kısıtlamalar çoğaltılarak 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Tam kapanmaya dahil olmayacak alanlarda var. Bu alanlar sağlık, üretim, imalat, tedarik, bakkal, manav gibi yerler vatandaşların ihtiyaçları için açık olacak. Bu sektörlerde çalışanlara ise izin belgesi verilecek. Bu belge e-başvuru sistemi aracılığı ile T.C kimlik numarasıyla alınabilecek. Fabrika, imalathane çalışanları İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi alacak. Kamu personeline de görev bildirim belgesi düzenlenecek.  

 




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:04
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TamkapanmaKuyumcularSokağaçıkmayasağı
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