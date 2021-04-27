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Tam kapanmada kimler işe gidecek, kimler çalışabilir?

Tam kapanmanın ilan edilmesinden sonra vatandaşlarımızın merakları çoğaldı. Birçok iş yerinin kapatılmasının ardından neler açık soruları gündeme geldi. Kesintisiz sokağa çıkma yasağı 29 Nisan akşamı 19.00 da başlamasıyla bazı iş yerleri de bu yasağa uymak zorunda kaldı. Peki tam kapanmadan muaf olacak iş yerleri nereler? Sokağa çıkma yasağında nereler kapanacak ?

27 Nisan 2021 Salı 23:26
Tam kapanmada kimler işe gidecek, kimler çalışabilir?
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26 Nisan akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamalar sonrası tam kapanma ilan edildi. Bütün dünyayı saran koronavirüs yüzünden ülkeler geneli tedbirler alınmaya devam ediyor. Ülkemiz de artan vakalar sonucunda ramazan ayının ortasından bayram sonuna kadar tam kapanma ilan edildi. Cumhurbaşkanı konuşma yaptıktan sonra İçleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanmasıyla tam kapanma sürecinde açık ve kapalı olan yerler belirlendi. Yapılan açıklamalardan sonra kapanmada işe gidilecek mi? Sorular herkesin merak konusu oldu. İçişleri tarafından yayınlanan genelge de muaf olan yerler şu şekilde;

                                                                                                                               

Tam kapanmada iş yerleri açık mı? İşe gidilir mi?

Verilen kararlar doğrultusun da tam kapanma zaman zarfında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak. Belirlenen yerler haricinde ruhsatı olan ve bu maddeye uyan bütün iş yerleri açıklığına devam edecek.

Tam kapanma sürecinde muaf yerler ve kişiler listesi

Kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklama da 29 Nisan Perşembe günü akşam 19.00’dan 17 Mayısıs 05.00’a kadar tam kapanma gerçekleşecek. Bu süreç içerisinde izin kâğıtları ve belgelemek muafiyet nedeni belirtilerek açık kalacak yerler.

  1. TBMM üyeleri ve çalışanları
  2. Kamu da ki düzeni ve güveni sağlamak için görevli olanlar bunun içerisine özel güvenlik görevlileri de dahil ve muaf sayılacak.
  3. Havalimanları. Limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb. kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeye devam edecek. Bunun yanı sıra din görevlileri, acil çağrı merkezleri, vefa sosyal destek birimleri, il/ilçe salgın denetim merkezleri, göç idaresi, kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki çalışanlar muafiyetini koruyor
  4. Hastaneler de çalışan sağlık görevlileri başta olmak üzere kamu ve özel kurumlar da çalışan eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri gibi yerde çalışan herkes
  5. Önceden alınan hastane randevusu olanlar
  6. Üretim yapan yerlerden ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan satışına tabi tutulan ve üretimi devam eden her yer
  7. İmalat için kullanılan bir çok fabrika ve burada çalışan işçiler
  8. Bitkisel ve hayvansal üretimi yapan, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması ve bununla beraber nakliyede çalışanlar
  9. Tarım birimin de çalışan ilaç, tohum, gübre vb. ürünlerin satışlarında çalışan ve iş yerleri bulunanlar
  10. Yurt içi ve yurt dışı nakliyat yapan ve lojistiğini yapan firmalar ve buralar da çalışan kimseler
  11. Depolama ile ilgili faaliyetlerin de görev alanlar ve ürünlerin nakliyesinde görev yapanlar
  12. Oteller ve konaklama yerleri ile ilgili yerlerde çalışanlar
  13. Hayvan barınakları, çiftlikleri, bakım merkezleri görevli olarak çalışanlar bunun yanı sıra 7486 sayılı Genelge de oluşan Hayvan Besleme Grup üyeleri
  14. Bulunduğu yerler kapsamında evcil hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek üzere dışarı çıkanlar
  15. Gazete, dergi, radyo, televizyon ve intenet medya kuruluşları ve gazete dergi dağıtan herkes
  16. Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve burada çalışanlar
  17. Sebze ve meyve bunun yanı sıra su ürünleri içerisinde toptancı halleri gibi yerlerde çalışanlar
  18. Temel ihtiyaç olan ekmek üretimi yapan unlu mamuller ve buralar da görev alan herkes
  19. Cenaze defin işlemleri sırasında görev alan ve vefat eden kişinin birinci derece akrabaları cenaze de bulunabilecek
  20. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik faaliyet gösteren belli başlı tesisler ve bunlar işletmesini yapanlar
  21. Teknik servis çalışanları olmak üzere doğalgaz, su, elektrik gibi kesintisi uğramamak adına çalışan kişiler
  22. Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtımı yapan şirketler ve onların bünyesinde çalışanlar
  23. İlaçlama, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon gibi yerler de görev alan çalışanlar
  24. Şehir içi toplu ulaşım araçlarının sürücü ve bu hizmetler de çalışanlar
  25. Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerleşim yerlerinde çalışan ve hizmet verenler
  26. İş sağlı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gereken kişiler
  27. Otizim, ağır mental retardasyon, down sendromu vb. hastalıklara sahip kişiler ve vasileri
  28. Mahkeme kararı içerisinde çocukları ile şahsi işlemler içerinde bulunması gerekenler
  29. Yurt içi ve dışı müsabaka ve kamplarda katılım sağlayacak sporcular, yöneticiler ve diğer görevliler
  30. Bankalar başta olmak üzere yurt çapında hizmet veren kurum ve kuruluşlar
  31. ÖSYM tarafından ilan edilmiş sınavlara katılması gereken kişilerin yanında eş, kardeş, anne ve baba olabilir
  32. İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurallarınca izin verile uzun yollar kullanan kişilere hizmet veren dinleme tesisleri ve burada çalışanlar
  33. Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalma kaydında bulunan avukatlar
  34.  Mahkemeler de bulunan dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak işlemler için adliyeye gitmesi gereken taraflar ve avukatlar muaf sayılacak
  35. Araç muayene istasyonları ve burada hizmet veren personeller ile aracına geçmiş zamanlarda randevu alması dâhilinde taşıt sahipleri
  36. Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda bakanlığımız tarafından bağlı meslek okullar ve lise ortaöğretim kurumlarında devamlılığını sürdüren video çekimi, kurgu ve montaj işlerinde sorumlu kişiler
  37. Profesyonel site yöneticileri ile apartman ve site yönetimlerinde görevli olarak atanan ve bunu belgeyle kanıtlayan ikametleri bulunan yerler içerisinde ve bunun yanı sıra temizlik görevlileri, ısınma işlemlerine bakan çalışanlar
  38. İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakımlarını ve beslenme yerlerinin açık olması ve orada çalışanlar
  39. Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasında at sahipleri ve antrenörler
  40. İlaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergahlar da kalmak ve bu durumu belgelendirmek kaydıyla ilaçlama yapan firmalar ve görevlileri
  41. Geliş ve gidişlerin belirlenmesi halinde serbest muhasebeciler, mali müşavirler, ve yeminli mali müşavirler içerisinde çalışanlar
  42. 10.00-16.00 saatleri arasında banka yönetimleri içerisinde belirlenerek sınır sayıda şube ve personel hizmeti verecek banka ve çalışanları
  43. Nöbetçi noterler ile burada çalışanlar



Son Güncelleme: 27.04.2021 23:26
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Anahtar Kelimeler:
Tam Kapanmaçalışma
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