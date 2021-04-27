Tam kapanmada kimler işe gidecek, kimler çalışabilir?

26 Nisan akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamalar sonrası tam kapanma ilan edildi. Bütün dünyayı saran koronavirüs yüzünden ülkeler geneli tedbirler alınmaya devam ediyor. Ülkemiz de artan vakalar sonucunda ramazan ayının ortasından bayram sonuna kadar tam kapanma ilan edildi. Cumhurbaşkanı konuşma yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanmasıyla tam kapanma sürecinde açık ve kapalı olan yerler belirlendi. Yapılan açıklamalardan sonra kapanmada işe gidilecek mi? Sorular herkesin merak konusu oldu. İçişleri tarafından yayınlanan genelge de muaf olan yerler şu şekilde;
Tam kapanmada iş yerleri açık mı? İşe gidilir mi?
Verilen kararlar doğrultusun da tam kapanma zaman zarfında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak. Belirlenen yerler haricinde ruhsatı olan ve bu maddeye uyan bütün iş yerleri açıklığına devam edecek.
Tam kapanma sürecinde muaf yerler ve kişiler listesi
Kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklama da 29 Nisan Perşembe günü akşam 19.00’dan 17 Mayısıs 05.00’a kadar tam kapanma gerçekleşecek. Bu süreç içerisinde izin kâğıtları ve belgelemek muafiyet nedeni belirtilerek açık kalacak yerler.
- TBMM üyeleri ve çalışanları
- Kamu da ki düzeni ve güveni sağlamak için görevli olanlar bunun içerisine özel güvenlik görevlileri de dahil ve muaf sayılacak.
- Havalimanları. Limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb. kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermeye devam edecek. Bunun yanı sıra din görevlileri, acil çağrı merkezleri, vefa sosyal destek birimleri, il/ilçe salgın denetim merkezleri, göç idaresi, kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki çalışanlar muafiyetini koruyor
- Hastaneler de çalışan sağlık görevlileri başta olmak üzere kamu ve özel kurumlar da çalışan eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri gibi yerde çalışan herkes
- Önceden alınan hastane randevusu olanlar
- Üretim yapan yerlerden ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan satışına tabi tutulan ve üretimi devam eden her yer
- İmalat için kullanılan bir çok fabrika ve burada çalışan işçiler
- Bitkisel ve hayvansal üretimi yapan, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması ve bununla beraber nakliyede çalışanlar
- Tarım birimin de çalışan ilaç, tohum, gübre vb. ürünlerin satışlarında çalışan ve iş yerleri bulunanlar
- Yurt içi ve yurt dışı nakliyat yapan ve lojistiğini yapan firmalar ve buralar da çalışan kimseler
- Depolama ile ilgili faaliyetlerin de görev alanlar ve ürünlerin nakliyesinde görev yapanlar
- Oteller ve konaklama yerleri ile ilgili yerlerde çalışanlar
- Hayvan barınakları, çiftlikleri, bakım merkezleri görevli olarak çalışanlar bunun yanı sıra 7486 sayılı Genelge de oluşan Hayvan Besleme Grup üyeleri
- Bulunduğu yerler kapsamında evcil hayvanlarının ihtiyaçlarını gidermek üzere dışarı çıkanlar
- Gazete, dergi, radyo, televizyon ve intenet medya kuruluşları ve gazete dergi dağıtan herkes
- Akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve burada çalışanlar
- Sebze ve meyve bunun yanı sıra su ürünleri içerisinde toptancı halleri gibi yerlerde çalışanlar
- Temel ihtiyaç olan ekmek üretimi yapan unlu mamuller ve buralar da görev alan herkes
- Cenaze defin işlemleri sırasında görev alan ve vefat eden kişinin birinci derece akrabaları cenaze de bulunabilecek
- Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik faaliyet gösteren belli başlı tesisler ve bunlar işletmesini yapanlar
- Teknik servis çalışanları olmak üzere doğalgaz, su, elektrik gibi kesintisi uğramamak adına çalışan kişiler
- Kargo, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtımı yapan şirketler ve onların bünyesinde çalışanlar
- İlaçlama, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon gibi yerler de görev alan çalışanlar
- Şehir içi toplu ulaşım araçlarının sürücü ve bu hizmetler de çalışanlar
- Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerleşim yerlerinde çalışan ve hizmet verenler
- İş sağlı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğini sağlamak amacıyla iş yerlerinde bulunması gereken kişiler
- Otizim, ağır mental retardasyon, down sendromu vb. hastalıklara sahip kişiler ve vasileri
- Mahkeme kararı içerisinde çocukları ile şahsi işlemler içerinde bulunması gerekenler
- Yurt içi ve dışı müsabaka ve kamplarda katılım sağlayacak sporcular, yöneticiler ve diğer görevliler
- Bankalar başta olmak üzere yurt çapında hizmet veren kurum ve kuruluşlar
- ÖSYM tarafından ilan edilmiş sınavlara katılması gereken kişilerin yanında eş, kardeş, anne ve baba olabilir
- İl/ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurallarınca izin verile uzun yollar kullanan kişilere hizmet veren dinleme tesisleri ve burada çalışanlar
- Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalma kaydında bulunan avukatlar
- Mahkemeler de bulunan dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak işlemler için adliyeye gitmesi gereken taraflar ve avukatlar muaf sayılacak
- Araç muayene istasyonları ve burada hizmet veren personeller ile aracına geçmiş zamanlarda randevu alması dâhilinde taşıt sahipleri
- Milli Eğitim Bakanlığı EBA LİSE TV MTAL ve EBA platformunda bakanlığımız tarafından bağlı meslek okullar ve lise ortaöğretim kurumlarında devamlılığını sürdüren video çekimi, kurgu ve montaj işlerinde sorumlu kişiler
- Profesyonel site yöneticileri ile apartman ve site yönetimlerinde görevli olarak atanan ve bunu belgeyle kanıtlayan ikametleri bulunan yerler içerisinde ve bunun yanı sıra temizlik görevlileri, ısınma işlemlerine bakan çalışanlar
- İş yerinde bulunan hayvanların günlük bakımlarını ve beslenme yerlerinin açık olması ve orada çalışanlar
- Sadece yarış atlarının bakım ve beslenmelerini ve yarışlara hazırlık antrenmanlarını yapmak ve ikamet ile yarış ya da antrenman alanı arasında at sahipleri ve antrenörler
- İlaçlama faaliyetleri için zorunlu olan güzergahlar da kalmak ve bu durumu belgelendirmek kaydıyla ilaçlama yapan firmalar ve görevlileri
- Geliş ve gidişlerin belirlenmesi halinde serbest muhasebeciler, mali müşavirler, ve yeminli mali müşavirler içerisinde çalışanlar
- 10.00-16.00 saatleri arasında banka yönetimleri içerisinde belirlenerek sınır sayıda şube ve personel hizmeti verecek banka ve çalışanları
- Nöbetçi noterler ile burada çalışanlar