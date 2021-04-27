Tam kapanmada kimler işe gidecek, kimler çalışabilir?

26 Nisan akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yapmış olduğu açıklamalar sonrası tam kapanma ilan edildi. Bütün dünyayı saran koronavirüs yüzünden ülkeler geneli tedbirler alınmaya devam ediyor. Ülkemiz de artan vakalar sonucunda ramazan ayının ortasından bayram sonuna kadar tam kapanma ilan edildi. Cumhurbaşkanı konuşma yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayınlanmasıyla tam kapanma sürecinde açık ve kapalı olan yerler belirlendi. Yapılan açıklamalardan sonra kapanmada işe gidilecek mi? Sorular herkesin merak konusu oldu. İçişleri tarafından yayınlanan genelge de muaf olan yerler şu şekilde;

Tam kapanmada iş yerleri açık mı? İşe gidilir mi?

Verilen kararlar doğrultusun da tam kapanma zaman zarfında temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirleri dışındaki tüm iş yerleri kapalı olacak. Belirlenen yerler haricinde ruhsatı olan ve bu maddeye uyan bütün iş yerleri açıklığına devam edecek.

Tam kapanma sürecinde muaf yerler ve kişiler listesi

Kabine toplantısı sonrasında yapılan açıklama da 29 Nisan Perşembe günü akşam 19.00’dan 17 Mayısıs 05.00’a kadar tam kapanma gerçekleşecek. Bu süreç içerisinde izin kâğıtları ve belgelemek muafiyet nedeni belirtilerek açık kalacak yerler.