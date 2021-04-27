Tam kapanmada hangi iş yerleri açık, hangileri kapalı olacak?

Kabine toplantısında kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam kapanma kararını açıkladıktan sonra vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Araştırılanlar arasında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyi ve açık olacak işletmeleri merak etmeye başladı.

Tam kapanmada iş yerleri açık olacak mı?

29 Nisan – 17 Mayısıs tarihleri arasında geçerli olacak tam kapanmada açık olacak işletmelerin başında gıda, ilaç ve üretim hizmetleri yer alırken diğer meslek alanları da merak ediliyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında açık olacak işletmeler belirlendi. Üretim, imalat, tedarik ve lojistik hizmetlerinin açık olacağı belirtildi.

Tam kapanmadan muaf olacak kişiler listesi