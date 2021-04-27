İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Tam kapanmada fırınlar açık olacak mı? Fırınlar kaça kadar açık olacak? Güncel fırın çalışma saatleri

Corona virüs tüm yurdu etkisi altına almaya devam ediyor. Vakalar gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Kabine toplantısında alınan yeni kararlara göre tam kapanma 29 Nisan itibari ile 17 Mayısıs'a kadar uygulanacak. Peki, fırınlar kaça kadar açık olacak? İşte haberin detayları burada!

27 Nisan 2021 Salı 02:15
Tam kapanmada fırınlar açık olacak mı? Fırınlar kaça kadar açık olacak? Güncel fırın çalışma saatleri
Takip Et:

Pandemi döneminde alınan kararlar, Kabine toplantısının ardından sıkılaştırıldı. Bununla birlikte birçok yasak meydana geldi ve tam kapanma gündeme bomba gibi oturdu. 29 Nisan akşamsaatlerin başlayacak kapanma 17 Mayısıs Pazartesi sabah saatlerinde son bulacak. 

Seyahat ve dışarı çıkma kısıtlamalarına kati engeller geldi. Seyahat için izin belgesi E-Devlet üzerinden ya da 199 aracılığıyla alınması ve gerekli mazereteler sunulması dahilinde netleşecek. Otobüs yolcu kapasitesi de yüzde 50 ye indirildi ve yolculardan izin belgesi alınması şartı ile yolculuk yapabilecekleri kaydedildi. Bütün sınavlar ertelendi. 

Vatandaşın denetimini sağlamak amacıyla ikamet ettiği adrese yakın market, manav, kasap ve fırın gibi yerlerden ihtiyaçlarını temin etmesine karar verildi. Araç kullanmadan sokağa çıkma yasağı meydana gelirken, sadece engelli vatandaşlar için bu esnetildi. 

Yaşlı ve çocuklar içinde sokağa çıkma yasağı belirlendi. Site içerisinde yönetime büyük görevler verildi.Denetimi sağalamak amacıyla kontrol edilecek. Markete aile olarak gidilmeme kararı gündeme geldi. 

Bu doğrultuda fırınların saat kaça kadar açık olacağı veya kaçla kaç arası çalışacağını siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Fırınlar, yasak olmayan saatler içerisinde açık olacak ve yukarıda belirtildiği üzere ikamet edilen adrese yakınlık dahilinde gerçekleşecek. Un ve unlu mamüllerin satışını yapan yerler açık olacak.Sokak aralarında satış olmadan ekmek dağıtım araçlarıyla alakalı marketlere iletilecektir. 

Genelgeye ulaşmak için tıklayınız 




Son Güncelleme: 27.04.2021 02:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
PandemiYasakFırınlaraçık Mı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uçak bileti olanlar ne yapacak, kısıtlamadan muaf olacaklar mı? THY'den açıklama
Uçak bileti olanlar ne yapacak, kısıtlamadan muaf olacaklar mı? THY'den açıklama
Oteller tam kapanmada açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramında oteller kapalı mı olacak?
Oteller tam kapanmada açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramında oteller kapalı mı olacak?
Tam kapanmada bankalar kapanacak mı? Bankalar açık mı, kapalı mı? Banka çalışma saatleri
Tam kapanmada bankalar kapanacak mı? Bankalar açık mı, kapalı mı? Banka çalışma saatleri
26 Nisan Pazartesi Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar
26 Nisan Pazartesi Kabine Toplantısı sonrası alınan kararlar
Çalışan izin parası hesaplama nasıl yapılır? İzin parası hesaplama işlemleri
Çalışan izin parası hesaplama nasıl yapılır? İzin parası hesaplama işlemleri
Doya Doya Moda başvuru nasıl yapılır? TV8 Doya Doya Moda başvuru ve iletişim bilgileri
Doya Doya Moda başvuru nasıl yapılır? TV8 Doya Doya Moda başvuru ve iletişim bilgileri

Popüler Haberler

Tam kapanmada fırınlar açık olacak mı? Fırınlar kaça kadar açık olacak? Güncel fırın çalışma saatleri
İçişleri Bakanlığı Tam kapanma genelgesi yayınlandı!
ALES 2 Mayısıs sınavları ertelendi mi? ÖSYM ALES sınavları ertelendi mi?
Uçak bileti olanlar ne yapacak, kısıtlamadan muaf olacaklar mı? THY'den açıklama
Survivor 2021 79. bölüm fragmanı 27 Nisan Salı
Çukur Emmi öldü mü, diziden ayrılıyor mu? Kadir Çermik Çukur dizisinden neden ayrıldı?
Sihirli Annem dizisi Ceren karakterini kim canlandırıyor? Cemre Demircan biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Doya Doya Moda konuğu şarkıcı Deha Bilimlier kimdir?
Oteller tam kapanmada açık mı, kapalı mı? Ramazan Bayramında oteller kapalı mı olacak?
Ücretsiz VPN en iyi 10 VPN
En güvenilir ve en iyi Forex Şirketleri nelerdir?
Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı?
Sen Çal Kapımı Efe karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Ali Ersan Duru kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Nafaka bedeli hesaplama işlemi nasıl yapılır? 2021 Nafaka kesintisi hesaplama işlemleri
Canlı izle Beşiktaş Kayserispor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle BJK Kayseri maçı Selçuk Sports Netspor izle
Bugün gram altın ne kadar oldu? 27 Nisan 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
ATV 27 Nisan 2021 Salı yayın akışı ve TV rehberi
TRT Spor canlı yayın akışı 27 Nisan 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
TV8 27 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
BİM 27 Nisan 2021 Salı aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 27 Nisan 2021 Salı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.