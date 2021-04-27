Tam kapanmada fırınlar açık olacak mı? Fırınlar kaça kadar açık olacak? Güncel fırın çalışma saatleri

Pandemi döneminde alınan kararlar, Kabine toplantısının ardından sıkılaştırıldı. Bununla birlikte birçok yasak meydana geldi ve tam kapanma gündeme bomba gibi oturdu. 29 Nisan akşamsaatlerin başlayacak kapanma 17 Mayısıs Pazartesi sabah saatlerinde son bulacak.

Seyahat ve dışarı çıkma kısıtlamalarına kati engeller geldi. Seyahat için izin belgesi E-Devlet üzerinden ya da 199 aracılığıyla alınması ve gerekli mazereteler sunulması dahilinde netleşecek. Otobüs yolcu kapasitesi de yüzde 50 ye indirildi ve yolculardan izin belgesi alınması şartı ile yolculuk yapabilecekleri kaydedildi. Bütün sınavlar ertelendi.

Vatandaşın denetimini sağlamak amacıyla ikamet ettiği adrese yakın market, manav, kasap ve fırın gibi yerlerden ihtiyaçlarını temin etmesine karar verildi. Araç kullanmadan sokağa çıkma yasağı meydana gelirken, sadece engelli vatandaşlar için bu esnetildi.

Yaşlı ve çocuklar içinde sokağa çıkma yasağı belirlendi. Site içerisinde yönetime büyük görevler verildi.Denetimi sağalamak amacıyla kontrol edilecek. Markete aile olarak gidilmeme kararı gündeme geldi.

Bu doğrultuda fırınların saat kaça kadar açık olacağı veya kaçla kaç arası çalışacağını siz değerli okuyucularımızla paylaşıyoruz.

Fırınlar, yasak olmayan saatler içerisinde açık olacak ve yukarıda belirtildiği üzere ikamet edilen adrese yakınlık dahilinde gerçekleşecek. Un ve unlu mamüllerin satışını yapan yerler açık olacak.Sokak aralarında satış olmadan ekmek dağıtım araçlarıyla alakalı marketlere iletilecektir.

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