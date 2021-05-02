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Tam kapanmada emekliler maaşlarını nasıl çekecek? ATM'ye gitmek serbest mi?

İçişleri Bakanlığı, tam kapanma sürecinde vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Vatandaşların araştırdığı tam kapanmada emekliler maaşlarını nasıl çekecek, ATM'ye gitmek serbest mi belli oldu. İşte Bakanlık'tan yapılan açıklama.

02 Mayıs 2021 Pazar 23:41
Tam kapanmada emekliler maaşlarını nasıl çekecek? ATM'ye gitmek serbest mi?
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde 17 Mayıs’a kadar tam kapanma sistemi uygulanmaya başladı. Bu sürede sokağa çıkma yasağının uygulanması nedeniyle maaş ödemelerinin ne zaman yapılacağı ve maaşların nasıl çekileceği konusunda Bakanlık’tan açıklama yapıldı.

Emekli ikramiyesi ve maaşı alacaklar muaf olacak mı?

İçişleri Bakanlığı tam kapanmada vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. Milyonlarca emeklinin beklediği maaş ve ikramiyelerin ödeneceği tarih de bu yanıtlarla netleşti. Bakanlık emekli ikramiyeleri ve maaşlarının 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında ödeneceğini belirtirken yasaklardan muaf tutulup tutulmayacağına dair detayları da paylaştı. Buna göre:

- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

- TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

- Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

- Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.

Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir.'' ifadelerine yer verildi.




Son Güncelleme: 02.05.2021 23:41
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