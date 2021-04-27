Tam kapanmada bankalar kapanacak mı? Bankalar açık mı, kapalı mı? Banka çalışma saatleri

Bugün yapılan Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre tam kapanmaya gidildi. 29 Nisan ile 17 Mayısıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile tam kapanma uygulanacak. Peki bu süreçte bankalar kapanacak mı?

Tam kapanmada bankalar kapanacak mı?

Tam kapanma kararlarında neler yer alıyor?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak olan genelge ile birlikte bankaların kapanıp kapanmayacağı belli olacak. Daha önceki tam kapanmada zorunlu kamu hizmetlerini sürdüren kurum ve kuruluşlar ve burada çalışanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulmuştu.

Tam kapanma kararlarına göre, 29 Nisan 19.00’da başlayan sokağa çıkma yasağı 17 Mayısıs 05.00’a kadar devam edecek. Bu tarih aralığında aralıksız tam kapanma uygulanacak. 17 Mayısıs tarihine kadar kamu personeli uzaktan çalışacak, muaf tutulan sektörler hariç tüm işyerleri kapalı olacak, eğitimde tamamen uzaktan eğitime geçilecek ve restoran ve kafeler yalnızca paket servisle hizmet verecekler.